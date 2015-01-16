Президент России Владимир Путин осмотрел стенд Белгородской области на выставке в Москве

Posted 16 января 2015, 08:17
Published 16 января 2015, 08:17
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
После посещения выставки глава государства принял участие в пленарном заседании Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». Белгородскую область на нём представляли член Общественной палаты России, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и председатель Общественной палаты Белгородской области, сопредседатель Белгородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Ахтырский.
Во время заседания Владимир Путин отметил необходимость дальнейшего развития некоммерческих организаций и подчеркнул, что им по-прежнему будет оказываться всемерная поддержка.
По словам ректора БелГУ Олега Полухина, участие в форуме президента России имеет большое значение, так как его политика содействует развитию гражданского общества.
Вместе с тем он также положительно оценил роль некоммерческих организаций, деятельность которых всё чаще носит не политический, а социальный характер и способствует формированию правового государства, сообщает пресс-служба вуза.
Фото официального сайта президента России