Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2015, 08:17

Published 16 января 2015, 08:17

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Президент России Владимир Путин осмотрел стенд Белгородской области на выставке в Москве

16 января 2015, 08:17
Экспозиция представляла общественные проекты для помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям и взрослым.
Сюжет
ОНФ

После посещения выставки глава государства принял участие в пленарном заседании Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». Белгородскую область на нём представляли член Общественной палаты России, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и председатель Общественной палаты Белгородской области, сопредседатель Белгородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Ахтырский.

Во время заседания Владимир Путин отметил необходимость дальнейшего развития некоммерческих организаций и подчеркнул, что им по-прежнему будет оказываться всемерная поддержка.

По словам ректора БелГУ Олега Полухина, участие в форуме президента России имеет большое значение, так как его политика содействует развитию гражданского общества.

Вместе с тем он также положительно оценил роль некоммерческих организаций, деятельность которых всё чаще носит не политический, а социальный характер и способствует формированию правового государства, сообщает пресс-служба вуза.

Фото официального сайта президента России

#Новости#БелГУ#ОНФ#Владимир Путин#Мария#Общество
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03