За получение взятки от украинца бывший сотрудник миграционной службы получил 7,5 лет строгого режима

Первый обвиняемый признал свою вину, в отношении него уже вынесен приговор. Второй упорно настаивал на своей невиновности. Суд назначил ему наказание в виде тюрьмы сроком на 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе на два года. Также осуждённый приговорён к штрафу в размере 600 тыс. рублей, передаёт пресс-служба Белгородского районного суда.