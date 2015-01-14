За получение взятки от украинца бывший сотрудник миграционной службы получил 7,5 лет строгого режима

Posted 14 января 2015,, 07:07
Published 14 января 2015,, 07:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В июле 2014 года сотрудники ФМС проводили проверку соблюдения миграционного законодательства в селе Стрелецкое Белгородского района. Они решили проверить документы у двух работающих мужчин. Те оказались украинцами. Разрешения на работу в России у них не было.
Предприимчивые миграционщики потребовали у иностранцев взятку в 10 тыс. рублей. Взамен они обещали не возбуждать административного дела. Получив 3 тыс., они забрали паспорт у одного из украинцев и договорились о передаче оставшихся 7 тыс. рублей вечером. Миграционщиков задержали при получении денег.
Первый обвиняемый признал свою вину, в отношении него уже вынесен приговор. Второй упорно настаивал на своей невиновности. Суд назначил ему наказание в виде тюрьмы сроком на 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе на два года. Также осуждённый приговорён к штрафу в размере 600 тыс. рублей, передаёт пресс-служба Белгородского районного суда.