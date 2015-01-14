Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2015,, 07:07

Published 14 января 2015,, 07:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За получение взятки от украинца бывший сотрудник миграционной службы получил 7,5 лет строгого режима

14 января 2015, 07:07
Приговор вынесен Белгородским районным судом.
Сюжет
Штраф

В июле 2014 года сотрудники ФМС проводили проверку соблюдения миграционного законодательства в селе Стрелецкое Белгородского района. Они решили проверить документы у двух работающих мужчин. Те оказались украинцами. Разрешения на работу в России у них не было.

Предприимчивые миграционщики потребовали у иностранцев взятку в 10 тыс. рублей. Взамен они обещали не возбуждать административного дела. Получив 3 тыс., они забрали паспорт у одного из украинцев и договорились о передаче оставшихся 7 тыс. рублей вечером. Миграционщиков задержали при получении денег.

Первый обвиняемый признал свою вину, в отношении него уже вынесен приговор. Второй упорно настаивал на своей невиновности. Суд назначил ему наказание в виде тюрьмы сроком на 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе на два года. Также осуждённый приговорён к штрафу в размере 600 тыс. рублей, передаёт пресс-служба Белгородского районного суда.

#Новости#Приговор#Происшествия#Штраф#Мария#Белгородский районный суд#Взятка#Уфмс
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18