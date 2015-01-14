В России открыта горячая линия по ЕГЭ

Posted 14 января 2015,, 12:26
Published 14 января 2015,, 12:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По телефону федеральной горячей линии Рособрнадзора (495) 984-8919 можно задать вопросы, касающиеся оформления заданий, требований и процедуры экзаменов.
В Белгородской области работают телефоны регионального департамента образования (4722) 32-46-98 и регионального центра оценки качества образования (4722) 35-76-30 и 35-76-59.
Как сообщает департамент образования Белгородской области, сообщения о нарушениях в ходе экзаменов также принимаются по адресу электронной почты ege@obrnadzor.gov.ru.
Кроме того, вопросы можно задать на форуме портала ЕГЭ и на страничках Рособрнадзора в социальных сетях.