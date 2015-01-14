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Posted 14 января 2015,, 12:26

Published 14 января 2015,, 12:26

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В России открыта горячая линия по ЕГЭ

14 января 2015, 12:26
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки открывает горячую линию для будущих студентов. Обратиться к специалистом могут также преподаватели и родители белгородских школьников.

По телефону федеральной горячей линии Рособрнадзора (495) 984-8919 можно задать вопросы, касающиеся оформления заданий, требований и процедуры экзаменов.

В Белгородской области работают телефоны регионального департамента образования (4722) 32-46-98 и регионального центра оценки качества образования (4722) 35-76-30 и 35-76-59.

Как сообщает департамент образования Белгородской области, сообщения о нарушениях в ходе экзаменов также принимаются по адресу электронной почты ege@obrnadzor.gov.ru.

Кроме того, вопросы можно задать на форуме портала ЕГЭ и на страничках Рособрнадзора в социальных сетях.

#Новости#Наука#Школьники#Мария#Илона Жукова#ЕГЭ#Горячая лини
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