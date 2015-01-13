За год в Белгородской области изъяли свыше 1350 единиц гражданского оружия

Posted 13 января 2015,, 08:25
Published 13 января 2015,, 08:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Основные причины изъятия оружия в 2014 году – нарушение правил оборота и незаконное обращение.
Не все владельцы соблюдают сроки перерегистрации и постановки на учёт домашнего оружия. За совершение административных правонарушений, связанных с оборотом оружия, за прошедший год привлекли к ответственности свыше 2000 жителей области.
На сегодняшний день на территории региона числится около 70 единиц оружия, срок действия разрешений на которые уже истёк. Сотрудники ОМВД начали работу по привлечению к ответственности хозяев и изъятию оружия до устранения выявленных недостатков.
На основании постановления правительства Белгородской области незаконное оружие сдали уже 25 белгородцев. За добровольную сдачу власти области обязались выплачивать вознаграждение более 100 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы призывают хозяев добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в том числе на возмездной основе.
Сообщить о добровольной сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ можно по телефону дежурной части УМВД России по Белгороду (4722) 31-22-02.