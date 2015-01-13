За год в Белгородской области изъяли свыше 1350 единиц гражданского оружия

Всего в подразделениях лицензионно-разрешительной работы региона зарегистрировано около 37 тысяч владельцев, у которых на руках находятся около 53 тысяч единиц оружия.

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