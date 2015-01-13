Сергей Напольских назначен генеральным директором Стойленского ГОКа

Стоит отметить, что в настоящее время Стойленский ГОК входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Основная продукция комбината – железорудный агломерационный концентрат и железная агломерационная руда. Сегодня его промышленные запасы превышают 5 млрд тонн, сообщает пресс-служба Стойленского горно-обогатительного комбината.