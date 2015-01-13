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Posted 13 января 2015,, 09:49

Published 13 января 2015,, 09:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сергей Напольских назначен генеральным директором Стойленского ГОКа

13 января 2015, 09:49
Ранее этот пост занимал Юрий Ларин. В новом году Сергей Напольских сменил должность заместителя генерального директора комбината по производству и технологии на гендиректора Стойленского ГОКа.

Он собирается продолжить реализацию программы повышения операционной эффективности производства, а также инвестиционных проектов, среди которых – строительство крупнейшей в Европе фабрики окомкования мощностью свыше 6 млн тонн в год.

Стоит отметить, что в настоящее время Стойленский ГОК входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Основная продукция комбината – железорудный агломерационный концентрат и железная агломерационная руда. Сегодня его промышленные запасы превышают 5 млрд тонн, сообщает пресс-служба Стойленского горно-обогатительного комбината.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Виталина Скрипина#Сгок#Макроэкономика#Гендиректор гока
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