Рождественское послание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна

Posted 6 января 2015,, 18:58
Published 6 января 2015,, 18:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Возлюбленные о Рождшемся Господе досточтимые отцы, братья и сестры!
Две тысячи лет назад «Бог соделался Человеком, не переставая быть Богом. Тот, Кого не вместила вселенная, вместили ясли» (Свт. Иоанн Златоуст). И ныне мы собрались у Вифлеемских яслей, чтобы прославить Богомладенца Христа и исполнить гимн Рождества: «…слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14).
В Рождественскую ночь открылся путь, приводящий нас к Богу. Этот путь не измеряется географическими координатами и не обозначается философскими постулатами. Этот путь освещается Вифлеемской звездой и называется Путём Любви, приводящим ко спасению. Ведь сущность христианской жизни заключается не в предугадывании грядущего, а в получении даров Святого Духа и свидетельстве о Христе «даже до края земли» (Деян. 1:8).
Во времена рождения Спасителя народы жили тревожным ожиданием прихода Мессии. Существовало множество учений, говоривших о Его пришествии. Это происходило потому, что молчали пророки и не родился ещё тот, о котором Сам Господь сказал: «Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11:11), который стал Предтечей Самого Христа.
Сегодня мы живём другими ожиданиями и другими тревогами, которые обусловлены отнюдь не богословскими учениями, а «биржевыми сводками». И весь мир стал походить на одну громадную биржу, где все покупается и продается, включая человеческие чувства, и современные лжепророки возвещают нам о пришествии иного мессии. Как же в наши дни трудно увидеть Христа, рассмотреть путь, ведущий к Вифлеемским яслям сквозь тьму коммерческих и неоязыческих символов! Но в Рождество Бог приходит к человеку и Своим воплощением возвращает нам утраченную человечность: образ и подобие Божие. Страх потери богатства земного сменяется радостью обретения небесных даров, ненависть и вражда растворяются в мире и благоволении человеческих сердец. Христос защищает нас от нас самих и в то же время благословляет Небеса, которые входят в наш мир и становятся новой реальностью. Даже на кровоточащей украинской земле замолкают пушки в Рождественские торжества, потому что Богомладенец Христос «возсия мирови свет разума»!
Боголюбивые пастыри, монашествующие, миряне, живущие на просторах Святого Белогорья! В святые Рождественские дни вспомним о наших близких и поспешим проявить к ним сострадание и милосердие, примирившись во Христе, потому что Он беззащитен, как всякий младенец, рождённый от матери. Но в этой беззащитности видна великая сила Бога, которой совершаются многие благие дела на нашей земле.
В наступающем Новолетии благости Божией – 2015 году – молитвенно желаю нам не потерять того, что мы многие годы называем достоянием Святого Белогорья, и прежде всего – нашу систему образования и воспитания детей, научения их христианским заповедям для того, чтобы приходящие страхи экономических потрясений и неоязыческих заблуждений не обладали неокрепшими душами, а Свет Христовой любви воссиял в каждом дне нашей жизни. Однако, чтобы это произошло, всем нам необходимо оставить суетные попечения и тревоги, не быть рабами ложных пророков и целителей, а быть православными христианами, до конца верными Христу.
В 2015 году исполняется 1000 лет со дня преставления Крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира, и 70 лет Великой Победе, рождённой в мае 1945 года. Победим же и мы Светом Христовой Истины, исходящим от Спасителя мира, искушающих нас сегодня «духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
Родившийся в Вифлееме Богомладенец Христос да дарует нам мир, благоденственное житие и душам нашим спасение!Поздравляю всех вас с мироспасительным праздником!Христос рождается! Славите!» – с такими словами обратился к пастве митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Напомним, в канун Рождества во всех православных храмах начинаются торжественные богослужения. А 7 января в Белгороде состоится традиционный Рождественский крестный ход.