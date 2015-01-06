Рождественское послание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна

Сегодня мы живём другими ожиданиями и другими тревогами, которые обусловлены отнюдь не богословскими учениями, а «биржевыми сводками». И весь мир стал походить на одну громадную биржу, где все покупается и продается, включая человеческие чувства, и современные лжепророки возвещают нам о пришествии иного мессии. Как же в наши дни трудно увидеть Христа, рассмотреть путь, ведущий к Вифлеемским яслям сквозь тьму коммерческих и неоязыческих символов! Но в Рождество Бог приходит к человеку и Своим воплощением возвращает нам утраченную человечность: образ и подобие Божие. Страх потери богатства земного сменяется радостью обретения небесных даров, ненависть и вражда растворяются в мире и благоволении человеческих сердец. Христос защищает нас от нас самих и в то же время благословляет Небеса, которые входят в наш мир и становятся новой реальностью. Даже на кровоточащей украинской земле замолкают пушки в Рождественские торжества, потому что Богомладенец Христос «возсия мирови свет разума»!