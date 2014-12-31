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Posted 31 декабря 2014,, 06:48

Published 31 декабря 2014,, 06:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Депутат Белгородской областной Думы Виктор Филатов стал сопредседателем совета регионального отделения «Деловой России»

31 декабря 2014, 06:48
Решением Президиума совместного заседания Генерального и Регионального советов Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» депутат Белгородской облдумы Виктор Филатов утверждён в должности сопредседателя совета Белгородского отделения «Деловой России».

«Деловая Россия» объединяет предпринимателей из 77 регионов Российской Федерации, 30 комитетов и 79 отраслевых отделений. В партнёрском диалоге с обществом и властью они добиваются развития современной диверсифицированной рыночной экономики, бизнеса и сильного государства.

Председателем совета регионального отделения «Деловой России» является региональный бизнес-омбудсмен Андрей Минаев.

#Новости#Общество#Мария#Виктор филатов#Деловая россия
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