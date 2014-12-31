Депутат Белгородской областной Думы Виктор Филатов стал сопредседателем совета регионального отделения «Деловой России»

Posted 31 декабря 2014,, 06:48
Published 31 декабря 2014,, 06:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Деловая Россия» объединяет предпринимателей из 77 регионов Российской Федерации, 30 комитетов и 79 отраслевых отделений. В партнёрском диалоге с обществом и властью они добиваются развития современной диверсифицированной рыночной экономики, бизнеса и сильного государства.
Председателем совета регионального отделения «Деловой России» является региональный бизнес-омбудсмен Андрей Минаев.