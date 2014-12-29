В Алексеевском районе водитель «Рено» погиб после столкновения с КамАЗом

Posted 29 декабря 2014,, 10:47
Published 29 декабря 2014,, 10:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В 13:40 27 декабря на автомобильной дороге Белгород – Павловск – Айдар в Ровеньском районе водитель «Ниссан Сентра», находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Травмы, полученные 38-летним пассажиров иномарки, оказались смертельными, мужчина умер на месте.
Днём 28 декабря на трассе Валуйки – Никитовка – Алексеевка – Красное водитель КамАЗа превысил скорость, из-за чего не справился с управлением. Грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Рено Симбол». От полученных травм 54-летний водитель иномарки скончался на месте, его 49-летний пассажир госпитализирован, сообщает сообщает портал «Маршрут31».
Спустя несколько часов в Волоконовском районе по аналогичной причине погибла 61-летняя пассажирка ВАЗ-21099. На автодороге Белгород – Шебекино – Волоконовка водитель «девяносто девятой», не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».
В Яковлевском районе 27 декабря 31-летний водитель «Лады Приоры» съехал в кювет и перевернулся. С травмами мужчину доставили в больницу.
28 декабря в Борисовском районе на трассе Белгород – Грайворон водитель ВАЗ-2110 сбил 53-летнего мужчину, шедшего по обочине дороги. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
Фото областного управления ГИБДД