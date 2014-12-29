В Алексеевском районе водитель «Рено» погиб после столкновения с КамАЗом

В 13:40 27 декабря на автомобильной дороге Белгород – Павловск – Айдар в Ровеньском районе водитель «Ниссан Сентра», находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Травмы, полученные 38-летним пассажиров иномарки, оказались смертельными, мужчина умер на месте.