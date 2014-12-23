Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2014,, 15:00

Published 23 декабря 2014,, 15:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Корочанском районе Белгородской области построят два молочных комплекса на 1980 голов каждый

23 декабря 2014, 15:00
Об этом сегодня, 23 декабря, на совещании в Короче рассказала глава администрации района Наталия Полуянова.

«У нас начинается большое строительство, – говорит она. – Мы пополняем ряды территорий, где развивается молочное животноводство. Открываются два комплекса «Зелёной долины» на 1980 голов каждый».

Сейчас в Корочанском районе развивается производство мраморной говядины на площадке ООО «Мясные фермы – Искра». Там содержатся 498 голов скота.

«Это уникальный пилотный проект, – признаёт Наталия Полуянова. – Мы рассчитываем, что количество поголовья к 2020 году превысит шесть тысяч. Во всяком случае, такие задачи мы себе ставим».

73 % бюджета Корочанского района складываются из отчислений предприятий аграрной направленности. Основное предприятие при этом – компания «Мираторг». В районе расположены пять площадок организации. На них трудоустроены более 2 тыс. человек.

Также в Корочанском районе работают 63 устойчивых фермерских хозяйства. По словам Наталии Полуяновой, в 2015 году ожидается увеличение количества производимой продукции на треть.

Сергей Егоров

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Корочанский район#Мираторг#Производство#Полуянова#Комплексы#Зелёная долина#Площадки
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18