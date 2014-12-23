В Корочанском районе Белгородской области построят два молочных комплекса на 1980 голов каждый

Posted 23 декабря 2014,, 15:00
Published 23 декабря 2014,, 15:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«У нас начинается большое строительство, – говорит она. – Мы пополняем ряды территорий, где развивается молочное животноводство. Открываются два комплекса «Зелёной долины» на 1980 голов каждый».
Сейчас в Корочанском районе развивается производство мраморной говядины на площадке ООО «Мясные фермы – Искра». Там содержатся 498 голов скота.
«Это уникальный пилотный проект, – признаёт Наталия Полуянова. – Мы рассчитываем, что количество поголовья к 2020 году превысит шесть тысяч. Во всяком случае, такие задачи мы себе ставим».
73 % бюджета Корочанского района складываются из отчислений предприятий аграрной направленности. Основное предприятие при этом – компания «Мираторг». В районе расположены пять площадок организации. На них трудоустроены более 2 тыс. человек.
Также в Корочанском районе работают 63 устойчивых фермерских хозяйства. По словам Наталии Полуяновой, в 2015 году ожидается увеличение количества производимой продукции на треть.
Сергей Егоров