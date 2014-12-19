Белгородский автовокзал снова оштрафован за навязывание страховок пассажирам

Поводом для штрафа стало обращение в Белгородское УФАС жительницы областного центра, которой продали билет вместе с услугой добровольного страхования от несчастных случаев. Женщину о реализации ей услуги по страхованию не предупредили, как и не разъяснили условия и стоимость страховки. Услуги страхования от несчастных случаев предоставляло ОАО «Русская страховая транспортная компания».