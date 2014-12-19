Белгородский автовокзал снова оштрафован за навязывание страховок пассажирам

Posted 19 декабря 2014,, 14:57
Published 19 декабря 2014,, 14:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Поводом для штрафа стало обращение в Белгородское УФАС жительницы областного центра, которой продали билет вместе с услугой добровольного страхования от несчастных случаев. Женщину о реализации ей услуги по страхованию не предупредили, как и не разъяснили условия и стоимость страховки. Услуги страхования от несчастных случаев предоставляло ОАО «Русская страховая транспортная компания».
По результатам рассмотрения обращения Белгородское УФАС России и эксперты Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г. Орёл) признали страховую компанию и автовокзал нарушившими п. 1 ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Им выдали обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Помимо этого в отношении ООО «Белгородский автовокзал» и его генерального директора, а также ОАО «Русская страховая транспортная компания» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. В результате обе организации оштрафованы на 100 тыс. рублей каждая, генеральный директор автовокзала – на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Белгородского УФАС.
Напомним, автовокзал Белгорода уже был оштрафован УФАС в начале года за навязывание страховых услуг.