Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2014,, 14:57

Published 19 декабря 2014,, 14:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский автовокзал снова оштрафован за навязывание страховок пассажирам

19 декабря 2014, 14:57
Организации предстоит выплатить 100 тысяч рублей.
Сюжет
Штраф

Поводом для штрафа стало обращение в Белгородское УФАС жительницы областного центра, которой продали билет вместе с услугой добровольного страхования от несчастных случаев. Женщину о реализации ей услуги по страхованию не предупредили, как и не разъяснили условия и стоимость страховки. Услуги страхования от несчастных случаев предоставляло ОАО «Русская страховая транспортная компания».

По результатам рассмотрения обращения Белгородское УФАС России и эксперты Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г. Орёл) признали страховую компанию и автовокзал нарушившими п. 1 ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Им выдали обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Помимо этого в отношении ООО «Белгородский автовокзал» и его генерального директора, а также ОАО «Русская страховая транспортная компания» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. В результате обе организации оштрафованы на 100 тыс. рублей каждая, генеральный директор автовокзала – на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Белгородского УФАС.

Напомним, автовокзал Белгорода уже был оштрафован УФАС в начале года за навязывание страховых услуг.

#Новости#Город#Штраф#Автовокзал#УФАС#Мария
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18