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Posted 19 декабря 2014,, 12:59

Published 19 декабря 2014,, 12:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские газовики примут участие в социальном проекте «Газпрома» – «Наша Победа. Моя история»

19 декабря 2014, 12:59
Проект приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём примут все компании, входящие в структуру концерна «Газпром», а это более 250 организаций и предприятий.

Газовики Белгородской области также напишут истории о своих родных – ветеранах или работниках тыла, погибших во время войны или переживших её, ушедших от нас недавно или здравствующих поныне.

«Теме 70-летия победы в Великой Отечественной войне будет посвящён весь 2015 год, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», ОАО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Камолин. – В рамках празднования этой великой даты на Белгородчине будут реализованы различные мероприятия. Это и помощь ветеранам, и техническое обслуживание существующих Вечных огней, благотворительные акции и многое другое. А с участием в проекте «Наша Победа. Моя история» у нас появится хорошая возможность не только отдать дань памяти своим предкам, но и лучше узнать и понять историю своих семей».

Истории, написанные живым языком, проиллюстрированные фотографиями или видеозаписями в преддверии юбилея Победы опубликуются на интернет-сайте «Газпрома» www.gazprom.ru, а также на корпоративном сайте ОАО «Газпром газораспределение Белгород» www.beloblgaz.ru. Работы принимаются до 27 февраля 2015 года.

Справка. Важнейшим приоритетом социальной работы ОАО «Газпром газораспределение» и его дочерних и зависимых обществ является забота о пожилых людях, ветеранах. Традиционно газораспределительные компании (ГРО) оказывают всестороннюю помощь ветеранам в решении проблем газификации, обслуживания и замены газового оборудования. Ежегодно по всей стране газовики реализуют десятки благотворительных проектов в поддержку пожилых людей, инвалидов, ветеранов войн.

На протяжении нескольких лет в преддверии Дня Победы газораспределительные организации России традиционно проводят работы по ремонту, профилактике и техническому обслуживанию газового оборудования систем Вечного огня на мемориалах, находящихся в их зоне ответственности. В период проведения массовых мероприятий ГРО обеспечивают дежурство аварийных бригад в районе расположения мемориалов. В 2013 году по информации, поступившей из почти 100 организаций, техническое обслуживание, профилактические работы и ремонт газового оборудования проведены более чем на 830 системах Вечного огня в 720 населённых пунктах Российской Федерации.

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