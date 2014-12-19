Белгородские газовики примут участие в социальном проекте «Газпрома» – «Наша Победа. Моя история»

«Теме 70-летия победы в Великой Отечественной войне будет посвящён весь 2015 год, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», ОАО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Камолин. – В рамках празднования этой великой даты на Белгородчине будут реализованы различные мероприятия. Это и помощь ветеранам, и техническое обслуживание существующих Вечных огней, благотворительные акции и многое другое. А с участием в проекте «Наша Победа. Моя история» у нас появится хорошая возможность не только отдать дань памяти своим предкам, но и лучше узнать и понять историю своих семей».