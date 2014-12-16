Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил награды победителям конкурса «Сити-Профи – 2014»

«Мы традиционно всегда уделяли большое внимание металлургии, строительству, машиностроению, сельскому хозяйству. Но что сегодня экономика, если она не связана с современными технологиями? Главная задача информационных технологий – повысить эффективность и конкурентоспособность всей нашей экономики. Мы решили провести этот конкурс, чтобы почувствовать потенциал. Мы хотим, что вы были одни из лучших в стране», – подчеркнул губернатор Белгородской области Евгений Савченко.