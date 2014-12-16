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Posted 16 декабря 2014,, 11:36

Published 16 декабря 2014,, 11:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил награды победителям конкурса «Сити-Профи – 2014»

16 декабря 2014, 11:36
16 декабря в Белгородской филармонии чествовали 39 лауреатов и 15 дипломантов первого областного конкурса признания профессиональных достижений ИТ-специалистов.

Перед торжественной программой властям области продемонстрировали достижения в сфере информационных технологий. Для этого была организована специальная выставка, участие в которой приняли как опытные, так и начинающие айтишники.

Из разряда начинающих – воспитанник белгородского Центра детского технического творчества Сергей Овсеенко. Проект молодого человека – мобильный Интернет-манипулятор. На вид – достаточно крупногабаритный робот. Но как рассказал журналисту ИА «Бел.Ру» создатель проекта Сергей Овсеенко, может этот мобильный интернет-манипулятор многое.

«Мы традиционно всегда уделяли большое внимание металлургии, строительству, машиностроению, сельскому хозяйству. Но что сегодня экономика, если она не связана с современными технологиями? Главная задача информационных технологий – повысить эффективность и конкурентоспособность всей нашей экономики. Мы решили провести этот конкурс, чтобы почувствовать потенциал. Мы хотим, что вы были одни из лучших в стране», – подчеркнул губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Напомним, заявки на участие в конкурсе отправили 42 специалиста из 30 организаций и учреждений со всей области. 11 коллективов выдвинули к участию в конкурсе своих руководителей. Конкурсная комиссия выбрала 39 лауреатов и 15 дипломантов конкурса «СИТИ ПРОФИ 2014».

Илона Жукова

Фото автора

#Новости#Общество#Мария#Илона Жукова
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