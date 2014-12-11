«Личный кабинет» на сайте управления судебных приставов заработает в 2015 году

Posted 11 декабря 2014,, 14:56
Published 11 декабря 2014,, 14:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Это разработка центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов России. Я думаю «Личный кабинет» должен заработать в первой половине 2015 года», – подчеркнул Игорь Рудаков.
Также глава ведомства добавил, что в работе «Личного кабинета» будут задействованы высококлассные специалисты. Им можно будет задать вопросы, касающиеся деятельности службы судебных приставов.
Также специалисты напоминают, что о наличии задолженности можно узнать на официальном сайте ФССП России.
Илона Жукова