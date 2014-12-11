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Posted 11 декабря 2014,, 14:56

Published 11 декабря 2014,, 14:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Личный кабинет» на сайте управления судебных приставов заработает в 2015 году

11 декабря 2014, 14:56
Об этом рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области Игорь Рудаков на пресс-конференции, которая прошла 11 декабря.

«Это разработка центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов России. Я думаю «Личный кабинет» должен заработать в первой половине 2015 года», – подчеркнул Игорь Рудаков.

Также глава ведомства добавил, что в работе «Личного кабинета» будут задействованы высококлассные специалисты. Им можно будет задать вопросы, касающиеся деятельности службы судебных приставов.

Также специалисты напоминают, что о наличии задолженности можно узнать на официальном сайте ФССП России.

Илона Жукова

#Новости#Общество#Личный кабинет#Мария#Илона Жукова#Фссп#Судебный пристав
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