Белгородский НИИСХ добился улучшения свойств муки путём введения в геном пшеницы гена «вакси»

«В НИИСХ раньше были только земледелы, только опыты: изучали удобрения и технологии. Позже создали селекционные центры. У нас в реестре уже четыре сорта озимой пшеницы. Это сорта, как говорится, для всех случаев жизни: и для хлебопекарни, и для птицеводства. Это огромный результат», – отметил кандидат биологических наук Александр Воронин.