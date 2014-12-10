Белгородский НИИСХ добился улучшения свойств муки путём введения в геном пшеницы гена «вакси»

Posted 10 декабря 2014,, 13:11
Published 10 декабря 2014,, 13:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Россия в 2014 году собрала один из самых крупных урожаев зерновых – 104 млн тонн в чистом весе. Рекордный урожай получила и Белгородская область – 3,7 млн тонн, что позволило ей занять вторую позицию в России по урожайности после Краснодарского края. И свой весомый вклад в это вносят учёные института сельского хозяйства, где уже вывели четыре новых сорта озимой пшеницы.
«В НИИСХ раньше были только земледелы, только опыты: изучали удобрения и технологии. Позже создали селекционные центры. У нас в реестре уже четыре сорта озимой пшеницы. Это сорта, как говорится, для всех случаев жизни: и для хлебопекарни, и для птицеводства. Это огромный результат», – отметил кандидат биологических наук Александр Воронин.
Отдел земледелия института проводит длительные полевые работы в севооборотах с разными способами обработки почв и внесения удобрений. Это тоже немаловажный вклад, уверен Александр Воронин.
Особый интерес среди разработок института сельского хозяйства представляет введение в геном озимой пшеницы генов «вакси». Они оказывают прямое влияние на технологические свойства муки пшеницы.
«Тесто, приготовленное из муки вакси-пшеницы, лучше, чем тесто из обычной муки. Оно способствует меньшему черствлению хлеба и более эффективному перевариванию и усвоению организмом животных и человека», – добавил Александр Воронин.
Илона Жукова
Фото Белгородского НИИСХ