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Posted 8 декабря 2014,, 13:42

Published 8 декабря 2014,, 13:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Первому белгородскому картингисту-чемпиону Арсению Набережневу вручили награду

8 декабря 2014, 13:42
6 декабря в Москве состоялось награждение победителей и призёров чемпионата и первенства России 2014 года по картингу.

Картингист Арсений Набережнев стал первым в истории соревнований представителем Белгородской области, лидировавшим в классе «Микро».

Как отметил в своём выступлении президент ассоциации картинга РАФ Василий Скрыль, в 2014 году исполняется 10 лет со дня основания класса «Микро». Поэтому для Арсения эта победа стала символичной.

Ещё один белгородец Руслан Фомин выиграл бронзу 51-го чемпионата и первенства страны по картингу, выступая в классе «Мини», сообщается на официальном сайте Арсения Набережнева.

Награды победителям вручили прославленные российские пилоты Михаил Алёшин, Владимир Шешенин, Кирилл и Антон Ладыгины.

Напомним, в июле белгородский картингист Арсений Набережнев досрочно стал чемпионом России, завоевав «серебро» на пятом этапе соревнований.

#Новости#Спорт#Мария#Илона Жукова#Картинг#Набережнов
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