Первому белгородскому картингисту-чемпиону Арсению Набережневу вручили награду

Posted 8 декабря 2014,, 13:42
Published 8 декабря 2014,, 13:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Картингист Арсений Набережнев стал первым в истории соревнований представителем Белгородской области, лидировавшим в классе «Микро».
Как отметил в своём выступлении президент ассоциации картинга РАФ Василий Скрыль, в 2014 году исполняется 10 лет со дня основания класса «Микро». Поэтому для Арсения эта победа стала символичной.
Ещё один белгородец Руслан Фомин выиграл бронзу 51-го чемпионата и первенства страны по картингу, выступая в классе «Мини», сообщается на официальном сайте Арсения Набережнева.
Награды победителям вручили прославленные российские пилоты Михаил Алёшин, Владимир Шешенин, Кирилл и Антон Ладыгины.
Напомним, в июле белгородский картингист Арсений Набережнев досрочно стал чемпионом России, завоевав «серебро» на пятом этапе соревнований.