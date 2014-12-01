Белгородцы смогут смотреть телеканал Деда Мороза

«Ростелеком с большим удовольствием продолжает традицию и вновь представляет российским зрителям специальный новогодний телеканал. Он подарит детям и взрослым неповторимую атмосферу волшебства, без которой невозможно представить Новый год. С помощью специальных программ можно будет приготовить новогодние угощения и организовать празднование. Яркий и добрый телеканал Деда Мороза – лучшее развлечение для зимних вечеров и каникул, который объединит всю семью для просмотра любимых новогодних мультфильмов и кино», – отметил исполнительный директор – директор по управлению медийными активами ОАО «Ростелеком» Андрей Голованов.