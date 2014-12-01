Белгородцы смогут смотреть телеканал Деда Мороза

Posted 1 декабря 2014,, 13:02
Published 1 декабря 2014,, 13:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Для запуска в России весь зарубежный контент профессионально переведён на русский язык. Также адаптирована сетка вещания и наполнение – в программе обязательно будут проверенные годами и любимые российскими зрителями мультипликационные и художественные фильмы отечественного производства.
Детей заинтересуют такие фильмы как «Мэнди и забытое Рождество», «Снегурочка», «Приключения Маши и Вити», «Стелла и Звезда востока», «Новогодние приключения Барби и её сестёр», «Снежная королева». Всей семьей можно будет посмотреть трилогию «Ёлки», «Мой парень Ангел», «Гринч: Похититель Рождества», «Реальная любовь», «К-9: Рождественские приключения», «Тариф Новогодний» и другие.
В числе особенностей телеканала – специальные обучающие программы «Новогодняя мастерская»: совместные полезные развлечения для детей и родителей, блюда на праздничный стол, новогодний декор своими руками. А ещё появится сериал «Если бы Дед Мороз был…», в котором дедушка весело и увлекательно осваивает новые профессии.
Телеканал Деда Мороза выходит сезонно и будет доступен два месяца – до 31 января 2015 года во всех основных пакетах «Интерактивного телевидения» от Ростелекома, а также в сети цифрового ТВ «Онлайм» в Москве. Таким образом, его потенциальная аудитория – более 2,5 млн семей по всей России.
«Ростелеком с большим удовольствием продолжает традицию и вновь представляет российским зрителям специальный новогодний телеканал. Он подарит детям и взрослым неповторимую атмосферу волшебства, без которой невозможно представить Новый год. С помощью специальных программ можно будет приготовить новогодние угощения и организовать празднование. Яркий и добрый телеканал Деда Мороза – лучшее развлечение для зимних вечеров и каникул, который объединит всю семью для просмотра любимых новогодних мультфильмов и кино», – отметил исполнительный директор – директор по управлению медийными активами ОАО «Ростелеком» Андрей Голованов.
«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Ростелеком транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 телеканалов в HD-формате. Помимо этого, предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.
Узнать подробности о телеканале Деда Мороза и познакомиться с программой передач можно на сайтах телеканала и компании.
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