Число постояльцев в приюте благотворительного общества в Белгороде за четыре года выросло более чем в три раза

Posted 28 ноября 2014,, 08:32
Published 28 ноября 2014,, 08:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В приюте проживают люди, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию: одинокие пенсионеры, люди без определённого места жительства, душевнобольные и ВИЧ-инфицированные. В настоящее время в центре находится 160 человек. Существует организация за счёт пожертвований и спонсоров.
Ознакомившись с приютом, Сергей Боженов отметил, что условия пребывания людей в нём не соответствуют нормам, и пообещал создать проект по ремонту здания.
Ещё одним пунктом поездки главы города стал городской родильный дом. Сергей Боженов рассказал его сотрудникам о том, что после открытия нового перинатального центра на территории второй городской больницы весь персонал переведут в новое медицинское учреждение. Необходимость в старом роддоме отпадёт, сообщает пресс-служба администрации города.