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Posted 28 ноября 2014,, 08:32

Published 28 ноября 2014,, 08:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Число постояльцев в приюте благотворительного общества в Белгороде за четыре года выросло более чем в три раза

28 ноября 2014, 08:32
В 2011 году через центр прошло 656 человек, в 2014 году – уже 2007. Благотворительное христианское общество «Милосердие и забота» 27 ноября посетил мэр Белгорода Сергей Боженов.

В приюте проживают люди, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию: одинокие пенсионеры, люди без определённого места жительства, душевнобольные и ВИЧ-инфицированные. В настоящее время в центре находится 160 человек. Существует организация за счёт пожертвований и спонсоров.

Ознакомившись с приютом, Сергей Боженов отметил, что условия пребывания людей в нём не соответствуют нормам, и пообещал создать проект по ремонту здания.

Ещё одним пунктом поездки главы города стал городской родильный дом. Сергей Боженов рассказал его сотрудникам о том, что после открытия нового перинатального центра на территории второй городской больницы весь персонал переведут в новое медицинское учреждение. Необходимость в старом роддоме отпадёт, сообщает пресс-служба администрации города.

#Новости#Город#Мария#Сергей боженов#Приют#Милосердие и забота#Роддом
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