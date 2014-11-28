Число постояльцев в приюте благотворительного общества в Белгороде за четыре года выросло более чем в три раза

В 2011 году через центр прошло 656 человек, в 2014 году – уже 2007. Благотворительное христианское общество «Милосердие и забота» 27 ноября посетил мэр Белгорода Сергей Боженов.