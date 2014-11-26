Бывший сотрудник белгородской колонии проведёт в тюрьме 4,5 года

Напомним, в 2008-2012 годах начальник одного из отрядов отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области обманывал заключённых и их родственников, рассказывая, что может помочь с условно-досрочным освобождением. За свои услуги он получал вознаграждение от 25 до 180 тыс. рублей. Всего он похитил свыше 800 тыс. рублей.