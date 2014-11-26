Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2014,, 08:12

Published 26 ноября 2014,, 08:12

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Бывший сотрудник белгородской колонии проведёт в тюрьме 4,5 года

26 ноября 2014, 08:12
Мужчина признан виновным в 11 эпизодах мошенничества.

Напомним, в 2008-2012 годах начальник одного из отрядов отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области обманывал заключённых и их родственников, рассказывая, что может помочь с условно-досрочным освобождением. За свои услуги он получал вознаграждение от 25 до 180 тыс. рублей. Всего он похитил свыше 800 тыс. рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения». Суд признал бывшего сотрудника колонии виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

#Новости#Происшествия#Мошенничество#Мария#УФСИН#СКР#Следственное управление#Колония
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18