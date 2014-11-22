Глава Попечительского совета по развитию мотоспорта Белгородской области принял участие в выборах президента FIM

Posted 22 ноября 2014,, 17:32
Published 22 ноября 2014,, 17:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Главным вопросом сегодняшней ассамблеи стало избрание президента федерации. По итогам голосования переизбран Вито Ипполито с результатом 62 голоса.
FIM (Fеdеration Internationale de Motocyclisme) – главный организатор мотоциклетных соревнований в мире.
Эта некоммерческая организация основана 21 декабря 1904 года в Париже и до 1949 года называлась Международной федерацией мотоциклетных клубов.
FIM проводит соревнования в таких дисциплинах, как шоссейные гонки, мотокроссовые гонки, триал, эндуро, кросс-кантри и трековые гонки.
С 2012 года в России возобновилось проведение чемпионатов мира по мотокроссу. До этого соревнования такого уровня не проводились в нашей стране 10 лет, сообщили в Попечительском совете по развитию мотоциклетного спорта Белгородской области.