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Posted 22 ноября 2014,, 17:32

Published 22 ноября 2014,, 17:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Глава Попечительского совета по развитию мотоспорта Белгородской области принял участие в выборах президента FIM

22 ноября 2014, 17:32
22 ноября в городе Херес (Испания) прошла генеральная ассамблея Международной мотоциклетной федерации, участие в которой принял председатель Попечительского Совета по развитию мотоциклетного спорта Белгородской области, член исполнительного комитета Мотоциклетной федерации России Виктор Филатов.

Главным вопросом сегодняшней ассамблеи стало избрание президента федерации. По итогам голосования переизбран Вито Ипполито с результатом 62 голоса.

FIM (Fеdеration Internationale de Motocyclisme) – главный организатор мотоциклетных соревнований в мире.

Эта некоммерческая организация основана 21 декабря 1904 года в Париже и до 1949 года называлась Международной федерацией мотоциклетных клубов.

FIM проводит соревнования в таких дисциплинах, как шоссейные гонки, мотокроссовые гонки, триал, эндуро, кросс-кантри и трековые гонки.

С 2012 года в России возобновилось проведение чемпионатов мира по мотокроссу. До этого соревнования такого уровня не проводились в нашей стране 10 лет, сообщили в Попечительском совете по развитию мотоциклетного спорта Белгородской области.

#Новости#Общество#Мотоспорт#Мотокросс#Мария#Виктор филатов#Попечительский совет#Мотоциклетный спорт#Fim
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