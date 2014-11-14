Выходные в Белгороде: от мини-квеста «Спиритический сеанс» до циркового мега-шоу «По следам пиратов Карибского моря»

Posted 14 ноября 2014,, 12:06
Published 14 ноября 2014,, 12:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ВЫСТАВКИ
15-16 ноября
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Удивительный мир насекомых», «Строитель земли русской», «В стране фарфоровых богатств», «В единстве наша сила»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 Выставка археологических находок «В поисках истины», «Небо. Самолёт. Кино»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
15:00 Женский клуб «Надежда» – «250 лет с даты основания Эрмитажа» (15 ноября)
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Образ человека в советской графике ХХ века», персональная выставка Алексея Зеля,выставка графики «Альбрехт Дюрер», «Пряничные доски, или история со вкусом», «Бесконечное погружение», выставка малого формата «К 75-летию В. М. Клыкова», «Графика Льва Бакста», «Русский пейзаж XIX – начала XX вв.»
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
Телефон для справок: (4722) 32-96-89
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: (4722)32-37-53
10:00 90 интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики, электричества, магнетизма и акустики
Телефон для справок: (4722) 37–13–32
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
Телефон для справок: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, д. 76
Телефон для справок: (4722) 35-37-30
Централизованная библиотечная система г. Белгорода
11:00 Выставка открыток «Старый Белгород»
БИБЛИОТЕКИ
15-16 ноября
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а
10:00 Книжно-иллюстративные выставки, вернисажи, библиотечная акция «Дни качества на Белгородчине»
Телефон для справок: (4722) 42-10-58
Государственная детская библиотека А. А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33
10:00 Книжные и виртуальные выставки, мероприятия для юных лихановцев
Телефоны для справок: (4722) 27-53-58, 33-31-12
КИНО
15-16 ноября
военный экшн «Ярость», фантастический триллер «Интерстеллар», драматический триллер «Экстрасенс-2: Лабиринты разума», мелодрамы «Лучшее во мне», «Новая подружка», драма «Мамочка», комедийная мелодрама «Детка», «C любовью, Рози», комедии «Горько! 2», «День дурака», фильм ужасов «Уиджи: Доска дьявола», приключения «Амазония: инструкция по выживанию», романтические истории «Рио, я люблю тебя», мультфильмы «Город героев», «Махни крылом!», «Пчёлка Майя»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»)
ТЕАТР
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
15-16 ноября
18:00 Рок-история в двух частях «Сорок первый»
Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51
КОНЦЕРТЫ
Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а
15 ноября
18:00 Концерт Александра Иванова
Телефоны для справок: (4722) 338-337, 333-319
МКЦ НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85
16 ноября
18:00 Интеллигентный концерт Виталия Чирва: Всё решено
Телефон для справок: (4722) 37-48-49
ЦИРК
Площадка около кинотеатра «Русич», ул. Королёва
15 и 16 ноября
16:00 и 13:00 соответственно Цирковое мега-шоу «По следам пиратов Карибского моря»
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мегакомплекс «Гринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т
15-16 ноября
10:00 Фотоконкурс «Я в ГриннЛандии»
Телефон для справок: (4722) 78-72-68
Кукольный театр «Рукавичка» (Пушкинская библиотека-музей)
15 ноября
11:00 Спектакль «Новые приключения Карлсона»
Телефоны для справок:(4722) 37-33-62, 9 (910) 737-33-62
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
15 ноября
11:00 Сказка «Сказки нянюшки Арины»
11:00, 13:00 Сказка «Приключения Чиполлино»
16 ноября
11:00, 13:00 По мотивам сказки Ш. Перро «Кот в сапогах»
Телефон для справок: (4722) 26-26-83
ТРЦ МегаГринн, пр-т Б. Хмельницкого, 137т
15 ноября
17:00 Мастер-класс «Lego-конструирование»
Телефон для справок: (4722) 366-588
«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТЦ «Модный бульвар»)
16 ноября
16:00 Детская игровая программа «ДиноДисковечеринка»
Телефон для справок: (4722) 78-76-06
Детский центр раннего развития «Ясам»
16 ноября
11:00, 13:00, 16:00 Детский праздник «Путешествие в Мексику»
Телефоны для справок: (4722) 366-588; 9 (951) 148-25-88
СПОРТ
Мегакомплекс «Гринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т
15-16 ноября
Массовые катания на арене «МегаЛёд»
Телефон для справок: (4722) 78-72-53
УСК БелГУ Светланы Хоркиной, пр. Б. Хмельницкого, 3
15-16 ноября
Мини-футбол «Кубок Успеха»
Телефоны для справок: (4722) 30-11-11, 30-13-64, 30-14-37
ДС «Космос», ул. Королёва, 5
15 ноября
18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (Белгород) – «Грозный» (Грозный). Суперлига 2014/2015
Телефон для справок: (4722) 55-16-77
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
15-16 ноября
10:00 Чемпионат Белгородской области по дартсу
Телефон для справок: (4722) 58–99–14; 58–99–17
ЛА «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
15 и 16 ноября
17:00 и 13:00 соответственно Первенство молодёжной хоккейной лиги: МХК «Белгород» (Белгород) – МХК «Эльта» (Липецк)
Телефон для справок: (4722) 54-03-15
ДРУГОЕ
Кофейня «Де Париж», ул. Щорса, 36
15 ноября
18:00 Живой мини-квест «Спиритический сеанс»
Телефон для справок: 8 (951) 135-25-29