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Posted 14 ноября 2014,, 12:06

Published 14 ноября 2014,, 12:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Выходные в Белгороде: от мини-квеста «Спиритический сеанс» до циркового мега-шоу «По следам пиратов Карибского моря»

14 ноября 2014, 12:06
ИА «Бел.Ру» предлагает своим читателям интересно и с пользой провести предстоящие выходные дни: посетить музеи, театры и кино, концертные и спортивные мероприятия.
Сюжет
Зоопарк

ВЫСТАВКИ

15-16 ноября

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Удивительный мир насекомых», «Строитель земли русской», «В стране фарфоровых богатств», «В единстве наша сила»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 Выставка археологических находок «В поисках истины», «Небо. Самолёт. Кино»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

15:00 Женский клуб «Надежда» – «250 лет с даты основания Эрмитажа» (15 ноября)

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Белгородский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

Телефон для справок: (4722) 32-96-89

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: (4722)32-37-53

Музей занимательных наук «Экспериментаниум», ул. Щорса, 64, 3-й этаж (Сити Молл «Белгородский»)

10:00 90 интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики, электричества, магнетизма и акустики

Телефон для справок: (4722) 37–13–32

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

Телефон для справок: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

09:00 «Керженская осень», фотовыставка «Мы роду казацкого»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, д. 76

Телефон для справок: (4722) 35-37-30

Централизованная библиотечная система г. Белгорода

11:00 Выставка открыток «Старый Белгород»

БИБЛИОТЕКИ

15-16 ноября

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а

10:00 Книжно-иллюстративные выставки, вернисажи, библиотечная акция «Дни качества на Белгородчине»

Телефон для справок: (4722) 42-10-58

Государственная детская библиотека А. А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33

10:00 Книжные и виртуальные выставки, мероприятия для юных лихановцев

Телефоны для справок: (4722) 27-53-58, 33-31-12

КИНО

15-16 ноября

Белгородские кинотеатры предлагают посмотреть фильмы:

военный экшн «Ярость», фантастический триллер «Интерстеллар», драматический триллер «Экстрасенс-2: Лабиринты разума», мелодрамы «Лучшее во мне», «Новая подружка», драма «Мамочка», комедийная мелодрама «Детка», «C любовью, Рози», комедии «Горько! 2», «День дурака», фильм ужасов «Уиджи: Доска дьявола», приключения «Амазония: инструкция по выживанию», романтические истории «Рио, я люблю тебя», мультфильмы «Город героев», «Махни крылом!», «Пчёлка Майя»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»)

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

15-16 ноября

18:00 Рок-история в двух частях «Сорок первый»

Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51

КОНЦЕРТЫ

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а

15 ноября

18:00 Концерт Александра Иванова

Телефоны для справок: (4722) 338-337, 333-319

МКЦ НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85

16 ноября

18:00 Интеллигентный концерт Виталия Чирва: Всё решено

Телефон для справок: (4722) 37-48-49

ЦИРК

Площадка около кинотеатра «Русич», ул. Королёва

15 и 16 ноября

16:00 и 13:00 соответственно Цирковое мега-шоу «По следам пиратов Карибского моря»

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мегакомплекс «Гринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т

15-16 ноября

10:00 Фотоконкурс «Я в ГриннЛандии»

Телефон для справок: (4722) 78-72-68

Кукольный театр «Рукавичка» (Пушкинская библиотека-музей)

15 ноября

11:00 Спектакль «Новые приключения Карлсона»

Телефоны для справок:(4722) 37-33-62, 9 (910) 737-33-62

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

15 ноября

11:00 Сказка «Сказки нянюшки Арины»

11:00, 13:00 Сказка «Приключения Чиполлино»

16 ноября

11:00, 13:00 По мотивам сказки Ш. Перро «Кот в сапогах»

Телефон для справок: (4722) 26-26-83

ТРЦ МегаГринн, пр-т Б. Хмельницкого, 137т

15 ноября

17:00 Мастер-класс «Lego-конструирование»

Телефон для справок: (4722) 366-588

«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТЦ «Модный бульвар»)

16 ноября

16:00 Детская игровая программа «ДиноДисковечеринка»

Телефон для справок: (4722) 78-76-06

Детский центр раннего развития «Ясам»

16 ноября

11:00, 13:00, 16:00 Детский праздник «Путешествие в Мексику»

Телефоны для справок: (4722) 366-588; 9 (951) 148-25-88

СПОРТ

Мегакомплекс «Гринн», пр-т Б. Хмельницкого, 137т

15-16 ноября

Массовые катания на арене «МегаЛёд»

Телефон для справок: (4722) 78-72-53

УСК БелГУ Светланы Хоркиной, пр. Б. Хмельницкого, 3

15-16 ноября

Мини-футбол «Кубок Успеха»

Телефоны для справок: (4722) 30-11-11, 30-13-64, 30-14-37

ДС «Космос», ул. Королёва, 5

15 ноября

18:00 Чемпионат России по волейболу «Белогорье» (Белгород) – «Грозный» (Грозный). Суперлига 2014/2015

Телефон для справок: (4722) 55-16-77

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

15-16 ноября

10:00 Чемпионат Белгородской области по дартсу

Телефон для справок: (4722) 58–99–14; 58–99–17

ЛА «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

15 и 16 ноября

17:00 и 13:00 соответственно Первенство молодёжной хоккейной лиги: МХК «Белгород» (Белгород) – МХК «Эльта» (Липецк)

Телефон для справок: (4722) 54-03-15

ДРУГОЕ

Кофейня «Де Париж», ул. Щорса, 36

15 ноября

18:00 Живой мини-квест «Спиритический сеанс»

Телефон для справок: 8 (951) 135-25-29

#Новости#Культура#Спорт#Зоопарк#Выходные#Выставки#Кино#Концерты#Дети#Афиша#Фильмы#Мария#Театры#Цирк#Библиотеки
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