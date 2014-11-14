Выходные в Белгороде: от мини-квеста «Спиритический сеанс» до циркового мега-шоу «По следам пиратов Карибского моря»

ИА «Бел.Ру» предлагает своим читателям интересно и с пользой провести предстоящие выходные дни: посетить музеи, театры и кино, концертные и спортивные мероприятия.