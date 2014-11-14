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Posted 14 ноября 2014, 12:35

Published 14 ноября 2014, 12:35

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В 2014 году объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок БелГУ превысит миллиард рублей

14 ноября 2014, 12:35
Об этом на конференции, посвящённой организации областного микробиологического центра, заявил ректор вуза Олег Полухин.

«В этом году наш объём НИОКР должен преодолеть исторический максимум – миллиард рублей, – сообщил он. – В 2012 году было 535 млн рублей. На рубеж миллиарда мы вышли за последние три года. Треть от этой суммы – средства, которые мы получим от договоров с хозяйствующими субъектами».

По мнению ректора вуза, это признак востребованности научных разработок.

«Мы вполне конкурентоспособны по сравнению с другими вузами и вполне могли бы более активно работать с экономическими субъектами с целью внедрения новых технологий», – отметил Олег Полухин.

Сергей Егоров

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