В 2014 году объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок БелГУ превысит миллиард рублей

«В этом году наш объём НИОКР должен преодолеть исторический максимум – миллиард рублей, – сообщил он. – В 2012 году было 535 млн рублей. На рубеж миллиарда мы вышли за последние три года. Треть от этой суммы – средства, которые мы получим от договоров с хозяйствующими субъектами».