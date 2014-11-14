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Posted 14 ноября 2014, 13:41

Published 14 ноября 2014, 13:41

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

На базе Белгородского госуниверситета создаётся областной микробиологический центр

14 ноября 2014, 13:41
По словам первого заместителя губернатора области Валерия Сергачёва, одна из основных задач создающегося центра – координировать деятельность представителей науки и бизнеса.

«В эту общую агломерацию должны войти не только вузы и их лаборатории, но и те, кто уже сегодня озабочен практическим применением результатов исследований, – отметил Валерий Сергачёв. – Центр должен стать частью цепочки, которая позволяла бы нести совокупные затраты на научные исследования и производство новых продуктов. Создать жизнеспособный организм можно, только разделяя риски и доходность».

Как отметил ректор БелГУ Олег Полухин, в ближайшие пять лет вузу предстоит планомерно наращивать финансирование научных разработок. Это связано с уменьшением финансирования со стороны федерального центра.

«Для нас наступает момент истины, – сказал он. – За последние пять лет мы нарастили «мускулы». Приобрели более чем на 2 млрд рублей научного оборудования по различным направлениям развития. Мы заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги. В противном случае мы не сможем развиваться такими же темпами, как в последние пять лет».

Около 60-70 % российской науки сейчас финансируется из бюджета, сообщил Олег Полухин. И только 30-40 % – это собственные средства научных учреждений и средства бизнеса. Поэтому университет готов ещё более активно работать с субъектами экономики.

Одной из приоритетных задач в Белгородской области является развитие биофармацевтического кластера. Часть этой стратегии – создание центра микробиологических разработок.

«Мы вполне могли бы выступить интегратором взаимодействия между вузами и профильными хозяйствующими субъектами для объединения усилий на этом направлении», – сказал Олег Полухин.

Как отметил директор медицинского института БелГУ Владимир Куликовский, сейчас в университете готовятся специалисты по основным профилям работы центра микробиологии. Это микробиологи, бактериологи и эпидемиологи.

«Сердцем базы центра должна стать бактериологическая лаборатория, самая современная, – сообщил Владимир Куликовский. – Подобных лабораторий в России всего лишь три: в Москве, Петербурге и Казани».

Оснащение лаборатории и подготовка кадров будут завершены к концу 2014 года. Работать она начнёт в январе 2015 года.

Сергей Егоров

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