На базе Белгородского госуниверситета создаётся областной микробиологический центр

«Для нас наступает момент истины, – сказал он. – За последние пять лет мы нарастили «мускулы». Приобрели более чем на 2 млрд рублей научного оборудования по различным направлениям развития. Мы заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги. В противном случае мы не сможем развиваться такими же темпами, как в последние пять лет».