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Posted 12 ноября 2014,, 07:48

Published 12 ноября 2014,, 07:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе на соискание премий правительства РФ в области качества

12 ноября 2014, 07:48
Подать заявку на ежегодный конкурс могут любые организации вне зависимости от численности сотрудников, отраслевой принадлежности и формы собственности.
Сюжет
Конкурс

Главное условие участия – достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг. В конкурсе учитывается и опыт внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества, сообщает департамент экономического развития региона.

По итогам конкурса лауреаты получают право использовать эмблему премии в рекламе товаров и услуг компании, тем самым подтверждая статус надёжного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции.

Условия проведения конкурса размещены на сайте Секретариата Совета по присуждению премий.

#Новости#Общество#Конкурс#Мария#Виталина Скрипина#Соискание премий качества
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