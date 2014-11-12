Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе на соискание премий правительства РФ в области качества

Подать заявку на ежегодный конкурс могут любые организации вне зависимости от численности сотрудников, отраслевой принадлежности и формы собственности.

Сюжет Конкурс