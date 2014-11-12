Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе на соискание премий правительства РФ в области качества

Posted 12 ноября 2014,, 07:48
Published 12 ноября 2014,, 07:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Главное условие участия – достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг. В конкурсе учитывается и опыт внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества, сообщает департамент экономического развития региона.
По итогам конкурса лауреаты получают право использовать эмблему премии в рекламе товаров и услуг компании, тем самым подтверждая статус надёжного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции.