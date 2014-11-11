Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2014,, 10:38

Published 11 ноября 2014,, 10:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Корочанском районе 32-летний водитель «Хёндая» насмерть сбил женщину

11 ноября 2014, 10:38
Всего за сутки в Белгородской области случились четыре аварии: трое погибли, двое ранены.
Сюжет
ДТП

В четверть двенадцатого дня на трассе Короча – Губкин – Горшечное в Корочанском районе 32-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис» сбил 44-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

В начале восьмого утра в Красненском районе 27-летний водитель на «девятке» съехал с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Мужчина травмирован, 26-летний пассажир погиб.

В посёлке Таврово Белгородского района около восьми вечера 52-летний водитель на «Рено» сбил 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Сохранить жизнь пострадавшему не удалось: он скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

В Старом Осколе в половине седьмого вечера водитель «Нивы Шевроле» 67 лет сбил на обочине 13-летнего мальчика. Пешеход получил ранения, сообщает «Маршрут31».

.

#Новости#ДТП#Происшествия#Аварии#Гибдд#Корочанский район#Мария#Дороги#Красненский район
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18