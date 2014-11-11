В Корочанском районе 32-летний водитель «Хёндая» насмерть сбил женщину

Posted 11 ноября 2014,, 10:38
Published 11 ноября 2014,, 10:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В четверть двенадцатого дня на трассе Короча – Губкин – Горшечное в Корочанском районе 32-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис» сбил 44-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте.
В начале восьмого утра в Красненском районе 27-летний водитель на «девятке» съехал с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Мужчина травмирован, 26-летний пассажир погиб.
В посёлке Таврово Белгородского района около восьми вечера 52-летний водитель на «Рено» сбил 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Сохранить жизнь пострадавшему не удалось: он скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.
В Старом Осколе в половине седьмого вечера водитель «Нивы Шевроле» 67 лет сбил на обочине 13-летнего мальчика. Пешеход получил ранения, сообщает «Маршрут31».
.