В Корочанском районе 32-летний водитель «Хёндая» насмерть сбил женщину

В посёлке Таврово Белгородского района около восьми вечера 52-летний водитель на «Рено» сбил 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Сохранить жизнь пострадавшему не удалось: он скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.