Белгородцы могут получить водительские права в любом подразделении ГИБДД

Для получения прав сдавать теперь придётся три экзамена: теорию, практику на площадке и практику в городе. Причём оплата будет введена за каждый экзамен, чтобы исключить многократные попытки получить водительское удостоверение. Количество сдач ограничили до трёх, после чего предпринять новую попытку получить права можно будет только через месяц.