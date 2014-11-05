Белгородцы могут получить водительские права в любом подразделении ГИБДД

Posted 5 ноября 2014,, 13:05
Published 5 ноября 2014,, 13:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Самостоятельное обучение вождению теперь исключено. К экзамену в ГИБДД допустят только тех, кто прошёл обучение в автошколе. При постоянном проживании в России сдать экзамен, а также получить и обменять водительские удостоверения теперь можно в любом подразделении ГАИ независимо от места жительства, сообщает портал «Маршрут31».
Иностранные водители при обмене прав будут сдавать в ГИБДД все экзамены, в том числе и вождение. Однако обмену подлежит только действующее водительское удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции ООН.
Для получения прав сдавать теперь придётся три экзамена: теорию, практику на площадке и практику в городе. Причём оплата будет введена за каждый экзамен, чтобы исключить многократные попытки получить водительское удостоверение. Количество сдач ограничили до трёх, после чего предпринять новую попытку получить права можно будет только через месяц.
Сдавать экзамен в родной автошколе можно будет только в том случае, если теорию с первого раза сдадут более 80 % обучающихся, а вождение на площадке – более 70 %.
В постановлении впервые указаны и требования к самим экзаменам. Так, при экзамене на площадке у будущего водителя теперь будут проверять умение посадить-высадить пассажира в безопасном месте, а маршрут должен содержать все вызывающие сложности элементы. В том числе обгон и движение с максимально разрешённой скоростью.
Внимание в постановлении впервые обращено и на инвалидов. Им разрешено сдавать экзамен на автомобилях с соответствующим оборудованием, а людям с нарушениями слуха – пользоваться услугами сурдопереводчика.
Водительское удостоверение теперь будут аннулировать при смене фамилии, при невозможности определить, кому, кем и когда оно было выдано, при подлоге документов, а также при утрате, хищении, получении новых прав и выявлении медицинских противопоказаний.
Принимать экзамен, согласно документу, может только сотрудник, имеющий открытую соответствующую категорию вождения.