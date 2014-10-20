Как я открывал музей ГИБДД

Спасибо за помощь директору архива Павлу Субботину. К сожалению, история умалчивает, кто же был владельцем этой машины марки ГАЗ М1. Понятное дело, что фотографировали детей и мка попала в кадр случайно. Но тем не менее фотография редкая и я рад, что она теперь находится в коллекции школьного музея.



Вообще, транспортная тема весьма увлекательная. Как, наверное, любая другая. Сегодня узнал, что в 60-х годах в Белгороде был только один светофор, а вначале появления автомобилей в городе существовало правило - не обгонять конные повозки. Кстати, если кто не знает, то у нас есть музей раритетных автомобилей. Сам там не был еще, а вот у romanenko есть репортаж от туда.



Но вернусь в школу, где нас ждала первая экскурсия по музею. Глава региональной ГИБДД Николай Смоляков дарит директору школы фигурку неподкупного гаишника. А затем слушали экскурсию которую нам провели кадеты.