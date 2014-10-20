Как я открывал музей ГИБДД

Posted 20 октября 2014,, 05:34
Published 20 октября 2014,, 05:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Если помните, то я курирую партийный проект "Единой России" направленный на профилактику дорожно-транспортного травматизма «Дорога безопасности!». И вот сегодня мы открывали на базе школы № 48 музей ГИБДД. Забавно, но накануне, в Белгороде произошло довольно странное происшествие у памятника самому честному гаишнику украли регулировочный жезл.
К счастью этими вандалами не оказались ученики школы, собиравшие по крупицам экспонаты для выставки. Тем не менее, оПалкириллоче говорили много - как никак легендарная личность. Принципиальный инспектор не только оштрафовал свою жену, сына и начальника, но и самого себя, когда однажды переехал дорогу на красный цвет. Родственники передали в дар школе часть его личных документов, в том числе и копию того самого штрафного талона.
Перед официальной церемонией перерезания ленточки в актовом зале состоялась встреча на которой было руководство регионального управления, коллеги из горсовета, ветераны ГАИ и естественно школьники - ученики кадетских классов юных инспекторов дорожного движения. Ведь все это было организовано ради них.
В школу я пришел не с пустыми руками. Свой подарок я нашел в областном архиве. Это первое изображение белгородского рейсового автобуса, весна 1941 года и первое изображение легкового автомобиля в Белгороде, осень 1940 года. И если первая фотография знакома белгородцам, ее как-то выкладывал sanchess_city31, рассказывая об общественном транспорте в городе, то вторая фотография появилась на публике впервые.
Спасибо за помощь директору архива Павлу Субботину. К сожалению, история умалчивает, кто же был владельцем этой машины марки ГАЗ М1. Понятное дело, что фотографировали детей и мка попала в кадр случайно. Но тем не менее фотография редкая и я рад, что она теперь находится в коллекции школьного музея.
Вообще, транспортная тема весьма увлекательная. Как, наверное, любая другая. Сегодня узнал, что в 60-х годах в Белгороде был только один светофор, а вначале появления автомобилей в городе существовало правило - не обгонять конные повозки. Кстати, если кто не знает, то у нас есть музей раритетных автомобилей. Сам там не был еще, а вот у romanenko есть репортаж от туда.
Но вернусь в школу, где нас ждала первая экскурсия по музею. Глава региональной ГИБДД Николай Смоляков дарит директору школы фигурку неподкупного гаишника. А затем слушали экскурсию которую нам провели кадеты.
Уже сейчас понятно, что места для музея мало. Сейчас он совмещен с обязательным для каждой школы военно-патриотическим музеем, так что в школе уже задумываются о выделении дополнительных площадей под его обустройство. Думаю, что мы поможем в его обустройстве. И со временем мини-музей станет еще одной туристической точкой в маршруте прогулок по нашему городу.
В завершении репортаж с открытия от Мира Белогорья.