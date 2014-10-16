Белгородские предприниматели могут заявить о себе с помощью оператора сотовой связи

Tele2 объявляет о старте необычной маркетинговой программы поддержки малых предпринимателей. На этот раз компания не просто предоставит им выгодную связь, но и поможет рассказать о своем деле. Tele2 бесплатно создаст и разместит рекламу товаров и услуг своих бизнес-клиентов, чтобы стимулировать развитие их предприятий.

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