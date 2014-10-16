Белгородские предприниматели могут заявить о себе с помощью оператора сотовой связи

Posted 16 октября 2014,, 09:28
Published 16 октября 2014,, 09:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На специальном сайте любой бизнес-клиент оператора может оставить заявку на участие в программе. Для этого предпринимателю необходимо заполнить всего несколько полей: название компании, род деятельности, контактные данные, а также подтвердить согласие с условиями оферты.
Участники проекта по поддержке малого бизнеса получат возможность продвижения своих товаров и услуг в родном регионе. Tele2 разместит рекламу участников программы на радио, в Интернете, на мониторах, расположенных на самых посещаемых улицах или в торговых центрах города. Она будет транслироваться в порядке очереди в течение всего времени действия программы.
Привлекать внимание к проекту Tele2 планирует с помощью нестандартных рекламных материалов, промоакций и интеграции в специализированные мероприятия для бизнеса.
«Малое предпринимательство оперативно реагирует на любые изменения конъюнктуры рынка, формируя конкурентную среду и являясь драйвером развития экономики регионов. Будучи носителем бунтарского предпринимательского духа, Tele2 всегда поддерживала малый бизнес выгодными деловыми тарифами и качественной мобильной связью. В этот раз мы решили помочь нашим клиентам рассказать о своем деле – Tele2 создаст и разместит рекламу, которая поспособствует повышению продаж и росту числа потенциальных клиентов», – отметил коммерческий директор Tele2 Роман Володин.
На правах рекламы