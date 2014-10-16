Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2014,, 09:28

Published 16 октября 2014,, 09:28

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские предприниматели могут заявить о себе с помощью оператора сотовой связи

16 октября 2014, 09:28
Tele2 объявляет о старте необычной маркетинговой программы поддержки малых предпринимателей. На этот раз компания не просто предоставит им выгодную связь, но и поможет рассказать о своем деле. Tele2 бесплатно создаст и разместит рекламу товаров и услуг своих бизнес-клиентов, чтобы стимулировать развитие их предприятий.

На специальном сайте любой бизнес-клиент оператора может оставить заявку на участие в программе. Для этого предпринимателю необходимо заполнить всего несколько полей: название компании, род деятельности, контактные данные, а также подтвердить согласие с условиями оферты.

Участники проекта по поддержке малого бизнеса получат возможность продвижения своих товаров и услуг в родном регионе. Tele2 разместит рекламу участников программы на радио, в Интернете, на мониторах, расположенных на самых посещаемых улицах или в торговых центрах города. Она будет транслироваться в порядке очереди в течение всего времени действия программы.

Привлекать внимание к проекту Tele2 планирует с помощью нестандартных рекламных материалов, промоакций и интеграции в специализированные мероприятия для бизнеса.

«Малое предпринимательство оперативно реагирует на любые изменения конъюнктуры рынка, формируя конкурентную среду и являясь драйвером развития экономики регионов. Будучи носителем бунтарского предпринимательского духа, Tele2 всегда поддерживала малый бизнес выгодными деловыми тарифами и качественной мобильной связью. В этот раз мы решили помочь нашим клиентам рассказать о своем деле – Tele2 создаст и разместит рекламу, которая поспособствует повышению продаж и росту числа потенциальных клиентов», – отметил коммерческий директор Tele2 Роман Володин.

На правах рекламы

#Новости#Экономика#Реклама#Мария#Теле2#Предприниматели
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18