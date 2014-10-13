Ростелеком запустил новую версию федерального портала для клиентов

Posted 13 октября 2014,, 13:27
Published 13 октября 2014,, 13:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На портале новые и действующие клиенты смогут быстро разобраться в широкой линейке продуктов Ростелекома для дома и бизнеса, условиях их подключения, а также решить любые возникшие вопросы, не уходя с сайта.
«Реализуя этот проект, мы хотели сделать портал настоящим «магазином услуг» для наших клиентов, который в любое удобное время суток помогал бы им при выборе оптимальных опций, их заказе и оплате, – прокомментировал исполнительный директор – директор департамента маркетинга ОАО «Ростелеком» Игорь Пепеляев. – Теперь клиенты компании смогут самостоятельно, с помощью личного кабинета решать все вопросы по использованию наших услуг и решений. И даже не задумываться о том, что им в какой-то момент нужно посетить офис компании».
Новая структура логично делит портал на основные продуктовые направления – ТВ, Интернет, телефон, мобильная связь. Для действующих абонентов созданы специальные разделы для технической поддержки и ответов на возможные вопросы.
Авторизованная зона для действующих клиентов компании позволяет управлять своим лицевым счётом, подключать/отключать услуги и производить оплату с банковской карты.
Удобные интерактивные навигаторы помогут выбрать оптимально подходящую услугу или пакет услуг с учётом личных предпочтений и возможных опций с целью экономии, а также отправить заявку на подключение сформированного заказа прямо с портала.
На портале реализован новый подход и к подаче информации: вместо текстовых описаний – инфографика и интерактивные сервисы. Сознательный уход от текстовых описаний в пользу инфографики и интерактивных навигаторов делают информацию на портале более доступной и интересной.
Портал идеально адаптирован для планшетов и мобильных устройств, функционал мобильной версии портала не уступает версии для ПК.
На правах рекламы