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Posted 13 октября 2014,, 13:27

Published 13 октября 2014,, 13:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Ростелеком запустил новую версию федерального портала для клиентов

13 октября 2014, 13:27
Благодаря использованию инновационных технологий реализована целая серия онлайн-сервисов, ориентированных на удобство для пользователей.

На портале новые и действующие клиенты смогут быстро разобраться в широкой линейке продуктов Ростелекома для дома и бизнеса, условиях их подключения, а также решить любые возникшие вопросы, не уходя с сайта.

«Реализуя этот проект, мы хотели сделать портал настоящим «магазином услуг» для наших клиентов, который в любое удобное время суток помогал бы им при выборе оптимальных опций, их заказе и оплате, – прокомментировал исполнительный директор – директор департамента маркетинга ОАО «Ростелеком» Игорь Пепеляев. – Теперь клиенты компании смогут самостоятельно, с помощью личного кабинета решать все вопросы по использованию наших услуг и решений. И даже не задумываться о том, что им в какой-то момент нужно посетить офис компании».

Новая структура логично делит портал на основные продуктовые направления – ТВ, Интернет, телефон, мобильная связь. Для действующих абонентов созданы специальные разделы для технической поддержки и ответов на возможные вопросы.

Авторизованная зона для действующих клиентов компании позволяет управлять своим лицевым счётом, подключать/отключать услуги и производить оплату с банковской карты.

Удобные интерактивные навигаторы помогут выбрать оптимально подходящую услугу или пакет услуг с учётом личных предпочтений и возможных опций с целью экономии, а также отправить заявку на подключение сформированного заказа прямо с портала.

На портале реализован новый подход и к подаче информации: вместо текстовых описаний – инфографика и интерактивные сервисы. Сознательный уход от текстовых описаний в пользу инфографики и интерактивных навигаторов делают информацию на портале более доступной и интересной.

Портал идеально адаптирован для планшетов и мобильных устройств, функционал мобильной версии портала не уступает версии для ПК.

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