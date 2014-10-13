Ростелеком запустил новую версию федерального портала для клиентов

«Реализуя этот проект, мы хотели сделать портал настоящим «магазином услуг» для наших клиентов, который в любое удобное время суток помогал бы им при выборе оптимальных опций, их заказе и оплате, – прокомментировал исполнительный директор – директор департамента маркетинга ОАО «Ростелеком» Игорь Пепеляев. – Теперь клиенты компании смогут самостоятельно, с помощью личного кабинета решать все вопросы по использованию наших услуг и решений. И даже не задумываться о том, что им в какой-то момент нужно посетить офис компании».