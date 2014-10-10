В Белгородской области займутся производством нефтедобывающего и судостроительного оборудования

Кроме того, на территории ремонтно-механического завода в посёлке Волоконовка реализуется проект по производству светодиодных светильников. В прошлом году их там сделали более 50 тыс. штук. В перспективе в области планируется полностью заменить лампы уличного освещения, а также в производственных и жилых помещениях – на светодиодные.