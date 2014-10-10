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Posted 10 октября 2014,, 10:11

Published 10 октября 2014,, 10:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области займутся производством нефтедобывающего и судостроительного оборудования

10 октября 2014, 10:11
Проекты представили сегодня на заседании круглого стола Белгородского отделения Общероссийского народного фронта, посвящённого импортозамещению и технологической модернизации производства.

По словам начальника управления промышленности и предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области Дениса Минькина, всего в Белгородской области реализуется 156 экономически значимых проектов, 60 % которых нацелено на импортозамещение.

Оборудование для нефтедобывающей промышленности будут производить «Осколнефтемаш» и компания «НефтеГазМетрология», которая в сентябре построила уникальный калибровочный центр. Общая стоимость проектов составит 3,1 млрд рублей.

В рамках реализации пяти проектов стоимостью более 4 млрд рублей в Белгородской области организуют производство трубопроводной продукции для авиа- и судостроительной корпораций. «Сокол» планирует выпускать оборудование для гражданского и военного авиастроения, завод «Квил» – лакокрасочные покрытия для судостроения, компания «Скиф-М» будет изготавливать твёрдосплавные пластины для предприятий аэрокосмической отрасли и ракетостроения. Подобным производством займутся старооскольский «Спецэлектромаш» и белгородское предприятие «ЦМРО Кислород».

Кроме того, на территории ремонтно-механического завода в посёлке Волоконовка реализуется проект по производству светодиодных светильников. В прошлом году их там сделали более 50 тыс. штук. В перспективе в области планируется полностью заменить лампы уличного освещения, а также в производственных и жилых помещениях – на светодиодные.

Сергей Белых

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Проекты#Промышленность#Сергей Белых#Предприятия#Нефтедобыча#Судостроение
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