В Белгородской области займутся производством нефтедобывающего и судостроительного оборудования

Posted 10 октября 2014,, 10:11
Published 10 октября 2014,, 10:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам начальника управления промышленности и предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области Дениса Минькина, всего в Белгородской области реализуется 156 экономически значимых проектов, 60 % которых нацелено на импортозамещение.
Оборудование для нефтедобывающей промышленности будут производить «Осколнефтемаш» и компания «НефтеГазМетрология», которая в сентябре построила уникальный калибровочный центр. Общая стоимость проектов составит 3,1 млрд рублей.
В рамках реализации пяти проектов стоимостью более 4 млрд рублей в Белгородской области организуют производство трубопроводной продукции для авиа- и судостроительной корпораций. «Сокол» планирует выпускать оборудование для гражданского и военного авиастроения, завод «Квил» – лакокрасочные покрытия для судостроения, компания «Скиф-М» будет изготавливать твёрдосплавные пластины для предприятий аэрокосмической отрасли и ракетостроения. Подобным производством займутся старооскольский «Спецэлектромаш» и белгородское предприятие «ЦМРО Кислород».
Кроме того, на территории ремонтно-механического завода в посёлке Волоконовка реализуется проект по производству светодиодных светильников. В прошлом году их там сделали более 50 тыс. штук. В перспективе в области планируется полностью заменить лампы уличного освещения, а также в производственных и жилых помещениях – на светодиодные.
Сергей Белых