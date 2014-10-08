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Posted 8 октября 2014,, 09:57

Published 8 октября 2014,, 09:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Старом Осколе после столкновения загорелись две машины

8 октября 2014, 09:57
7 октября в Белгородской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек.
Сюжет
ДТП

Около 13:30 на проспекте Угарова в Старом Осколе столкнулись ВАЗ-21101 и ГАЗ-310290, который ехал на буксире «Лады». В результате «десятка» и «Волга» загорелись. 28-летнего водителя ВАЗа отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

В Валуйках водитель автомобиля «Нисан Максима» на перекрёстке улиц Демьяна Бедного и Никольской не уступил дорогу «Альфа Ромео». Столкнувшись, оба водителя 69 и 30 лет получили травмы.

В Красногвардейском районе 24-летний водитель «Рено» применил экстренное торможение, из-за чего машина перевернулась и съехала в кювет. Пострадал 42-летний пассажир.

На северо-восточной объездной Белгорода 36-летний водитель «ВАЗ-21123» столкнулся с «пятёркой», которую с проезжей части на обочину пыталась скатить 34-летняя женщина-водитель. Её отвезли в больницу, сообщает «Маршрут 31».

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Мария#Дорожно-транспортное происшествие#Виталина Скрипина
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