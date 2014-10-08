В Старом Осколе после столкновения загорелись две машины

Около 13:30 на проспекте Угарова в Старом Осколе столкнулись ВАЗ-21101 и ГАЗ-310290, который ехал на буксире «Лады». В результате «десятка» и «Волга» загорелись. 28-летнего водителя ВАЗа отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой.