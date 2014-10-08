В Старом Осколе после столкновения загорелись две машины

Posted 8 октября 2014,, 09:57
Published 8 октября 2014,, 09:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Около 13:30 на проспекте Угарова в Старом Осколе столкнулись ВАЗ-21101 и ГАЗ-310290, который ехал на буксире «Лады». В результате «десятка» и «Волга» загорелись. 28-летнего водителя ВАЗа отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой.
В Валуйках водитель автомобиля «Нисан Максима» на перекрёстке улиц Демьяна Бедного и Никольской не уступил дорогу «Альфа Ромео». Столкнувшись, оба водителя 69 и 30 лет получили травмы.
В Красногвардейском районе 24-летний водитель «Рено» применил экстренное торможение, из-за чего машина перевернулась и съехала в кювет. Пострадал 42-летний пассажир.
На северо-восточной объездной Белгорода 36-летний водитель «ВАЗ-21123» столкнулся с «пятёркой», которую с проезжей части на обочину пыталась скатить 34-летняя женщина-водитель. Её отвезли в больницу, сообщает «Маршрут 31».
Фото областного управления ГИБДД