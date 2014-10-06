В Белгороде идёт прием заявок на участие в конкурсе «Энергия молодости»

Posted 6 октября 2014,, 09:26
Published 6 октября 2014,, 09:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Победители конкурса получат по миллиону рублей в виде грантов на исследования.
Конкурс направлен на развитие научно-практического прогресса в сфере энергетики. Это один из важных проектов Международной энергетической премии «Глобальная энергия», которую ежегодно вручает президент России в рамках Петербургского международного экономического форума.
За прошедшие десять лет победителями конкурса стали 162 молодых учёных из 40 исследовательских центров. Общая сумма выделенных грантов составила 26,5 млн рублей.