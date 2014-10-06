В Белгороде идёт прием заявок на участие в конкурсе «Энергия молодости»

Принять участие в XI общероссийском конкурсе молодёжных исследовательских проектов в области энергетики могут сотрудники и учащиеся научных и учебных заведений России.

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