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Posted 6 октября 2014,, 09:26

Published 6 октября 2014,, 09:26

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде идёт прием заявок на участие в конкурсе «Энергия молодости»

6 октября 2014, 09:26
Принять участие в XI общероссийском конкурсе молодёжных исследовательских проектов в области энергетики могут сотрудники и учащиеся научных и учебных заведений России.
Сюжет
Конкурс

Победители конкурса получат по миллиону рублей в виде грантов на исследования.

Конкурс направлен на развитие научно-практического прогресса в сфере энергетики. Это один из важных проектов Международной энергетической премии «Глобальная энергия», которую ежегодно вручает президент России в рамках Петербургского международного экономического форума.

За прошедшие десять лет победителями конкурса стали 162 молодых учёных из 40 исследовательских центров. Общая сумма выделенных грантов составила 26,5 млн рублей.

Отправить заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии «Глобальная энергия».

#Новости#Общество#Конкурс#Мария#Виталина Скрипина#Премия#Энергетики
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