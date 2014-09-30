Белгородцам предлагают внести предложения в законопроекты об образовании и народных дружинниках

Как сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы, в настоящее время для решения данного вопроса необходимо изучить опыт советского прошлого, когда действовали добровольные народные дружины, а также обратиться к сегодняшнему опыту соседних регионов, где уже реализуется федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка.