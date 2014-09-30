Белгородцам предлагают внести предложения в законопроекты об образовании и народных дружинниках

Posted 30 сентября 2014,, 07:15
Published 30 сентября 2014,, 07:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Среди ключевых моментов закона «Об образовании в Белгородской области» – приоритет воспитания над обучением, поддержка молодых специалистов, особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и работа с одарёнными ребятами.
Над поправками работали представители педагогического сообщества, общественных и профсоюзных организаций, образовательные учреждения области.
Такие изменения в законопроекте депутаты приняли единогласно. И отметили, что теперь в обсуждении столь важного вопроса активнее всего должны участвовать и сами родители.
Второй проект закона – «О реализации на территории Белгородской области положений Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка».
В документе уже прописаны особенности организации народных дружинников, но работа над законопроектом пока продолжается.
Как сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы, в настоящее время для решения данного вопроса необходимо изучить опыт советского прошлого, когда действовали добровольные народные дружины, а также обратиться к сегодняшнему опыту соседних регионов, где уже реализуется федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка.