Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2014,, 09:13

Published 29 сентября 2014,, 09:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде могут внести поправки в законопроект об образовании для детей-инвалидов

29 сентября 2014, 09:13
Депутат Белгородской областной Думы Ирина Севостьянова предложила дополнить существующий законопроект об образовании по обучению детей-инвалидов индивидуальными образовательными программами.

26 сентября в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в селе Весёлая Лопань Белгородского района прошло заседание городской комиссии межведомственного взаимодействия по вопросу комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Депутат Белгородской областной Думы Ирина Севостьянова предложила проработать вопросы тьюторства для детей-инвалидов: включить в региональный закон об образовании индивидуальные образовательные программы, а также сопровождать процесс такого обучения в школе и вузе.

Как сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы, в настоящее время Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже начали реализацию совместного проекта «Школа тьюторской практики».

В ходе заседания также обсудили проблемы трудоустройства инвалидов.

#Новости#Закон#Наука#Инвалиды#Мария#Виталина Скрипина#Образование
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18