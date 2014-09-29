В Белгороде могут внести поправки в законопроект об образовании для детей-инвалидов

Posted 29 сентября 2014,, 09:13
Published 29 сентября 2014,, 09:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
26 сентября в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в селе Весёлая Лопань Белгородского района прошло заседание городской комиссии межведомственного взаимодействия по вопросу комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Депутат Белгородской областной Думы Ирина Севостьянова предложила проработать вопросы тьюторства для детей-инвалидов: включить в региональный закон об образовании индивидуальные образовательные программы, а также сопровождать процесс такого обучения в школе и вузе.
Как сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы, в настоящее время Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже начали реализацию совместного проекта «Школа тьюторской практики».
В ходе заседания также обсудили проблемы трудоустройства инвалидов.