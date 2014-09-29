В Белгороде могут внести поправки в законопроект об образовании для детей-инвалидов

Как сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы, в настоящее время Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже начали реализацию совместного проекта «Школа тьюторской практики».