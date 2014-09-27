БелГУ исполнилось 138 лет

Posted 27 сентября 2014, 08:30
Published 27 сентября 2014, 08:30
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На торжественном мероприятии подвели итоги за последний год. Университет, его студенты и сотрудники неоднократно участвовали и получали призовые места во всероссийских и международных научных и спортивных конкурсах. Значительно укрепилась материально-техническая база вуза: введено в строй новое общежитие, благоустроены и реконструированы многие объекты вуза, отстроены новые спортивные залы и площадки, медицинские отделения и аптеки.
На концерте отметили достижения выдающихся студентов, аспирантов, преподавателей, творческих и научных коллективов, технического и управляющего персонала. Свои награды в этот день получили также лучшие представители Алексеевского и Старооскольского филиалов БелГУ.
Выступая на празднике, ректор университета Олег Полухин пообещал, что к юбилейной 140-й годовщине завершатся все начатые или планируемые проекты по благоустройству БелГУ, всех его объектов, площадок и общежитий, чтобы и заниматься наукой, и отдыхать было максимально комфортно.
Поздравили присутствующих творческие коллективы БелГУ: арт-студия «Вереск», ансамбль спортивного бального танца «Белогорочка», шоу-группа «Эксклюзив», инструментальный дуэт «Драйв», студия современного танца «DanceХаос» и балет MARIDANS.
Наталья Кудлаева
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