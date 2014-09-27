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Posted 27 сентября 2014, 08:30

Published 27 сентября 2014, 08:30

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

БелГУ исполнилось 138 лет

27 сентября 2014, 08:30
26 сентября состоялся праздничный концерт, посвящённый 138-летию со дня основания Белгородского госуниверситета.

На торжественном мероприятии подвели итоги за последний год. Университет, его студенты и сотрудники неоднократно участвовали и получали призовые места во всероссийских и международных научных и спортивных конкурсах. Значительно укрепилась материально-техническая база вуза: введено в строй новое общежитие, благоустроены и реконструированы многие объекты вуза, отстроены новые спортивные залы и площадки, медицинские отделения и аптеки.

На концерте отметили достижения выдающихся студентов, аспирантов, преподавателей, творческих и научных коллективов, технического и управляющего персонала. Свои награды в этот день получили также лучшие представители Алексеевского и Старооскольского филиалов БелГУ.

Выступая на празднике, ректор университета Олег Полухин пообещал, что к юбилейной 140-й годовщине завершатся все начатые или планируемые проекты по благоустройству БелГУ, всех его объектов, площадок и общежитий, чтобы и заниматься наукой, и отдыхать было максимально комфортно.

Поздравили присутствующих творческие коллективы БелГУ: арт-студия «Вереск», ансамбль спортивного бального танца «Белогорочка», шоу-группа «Эксклюзив», инструментальный дуэт «Драйв», студия современного танца «DanceХаос» и балет MARIDANS.

Наталья Кудлаева

Фото автора

#Новости#БелГУ#Белгородский госуниверситет#138 лет#Мария#Наука
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