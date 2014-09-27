БелГУ исполнилось 138 лет

На торжественном мероприятии подвели итоги за последний год. Университет, его студенты и сотрудники неоднократно участвовали и получали призовые места во всероссийских и международных научных и спортивных конкурсах. Значительно укрепилась материально-техническая база вуза: введено в строй новое общежитие, благоустроены и реконструированы многие объекты вуза, отстроены новые спортивные залы и площадки, медицинские отделения и аптеки.