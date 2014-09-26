Заповедник «Лес на Ворскле» – экскурсия по трёхсотлетней дубраве

- Так чем уникален ваш заповедник? Что у вас есть такого, чего больше ни у кого нет? Может быть животные, которые живут только здесь, или птицы, или растения-эндемики? Или это просто очень старый лес?

- Да, верно. Просто очень старый лес. Реликтовая трёхсотлетняя дубрава, не тронутая человеком, - таких не осталось больше нигде в Европе. Это и есть наше настоящее сокровище!



Сверкнув стёклами очков смотрительница заповедника Елена, продолжила экскурсию для белгородских блогеров по единственной разрешённой для прогулок тропе, петляющей между огромных дубов. Я же подумал в этот момент о знаменитом Венском лесе, который, пожалуй, мог бы поспорить с этим утверждением. Впрочем научному работнику виднее, сомневаться не буду. Лучше догоню вереницу участников БелБлогТура и прекрасную смотрительницу Елену, послушаю уникальную историю Леса на Ворскле.