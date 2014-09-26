Заповедник «Лес на Ворскле» – экскурсия по трёхсотлетней дубраве

Posted 26 сентября 2014,, 12:41
Published 26 сентября 2014,, 12:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
- Так чем уникален ваш заповедник? Что у вас есть такого, чего больше ни у кого нет? Может быть животные, которые живут только здесь, или птицы, или растения-эндемики? Или это просто очень старый лес?
- Да, верно. Просто очень старый лес. Реликтовая трёхсотлетняя дубрава, не тронутая человеком, - таких не осталось больше нигде в Европе. Это и есть наше настоящее сокровище!
Сверкнув стёклами очков смотрительница заповедника Елена, продолжила экскурсию для белгородских блогеров по единственной разрешённой для прогулок тропе, петляющей между огромных дубов. Я же подумал в этот момент о знаменитом Венском лесе, который, пожалуй, мог бы поспорить с этим утверждением. Впрочем научному работнику виднее, сомневаться не буду. Лучше догоню вереницу участников БелБлогТура и прекрасную смотрительницу Елену, послушаю уникальную историю Леса на Ворскле.
Наш экскурсовод начинает знакомить нас с заповедником "Лес на Ворскле" с небольшой вводной лекции внутри уютного музея на территории усадьбы..
Заповедник был организован в 1924 году, благодаря подвижничеству профессора Юрьевского университета Сергея Ивановича Малышева. Именно его усилиями реликтовая нагорная дубрава не была уничтожена в те смутные времена.
Охранялся Лес на Ворскле и до революции. И благодарить за его сохранность стоит Петровские указы "о водоохранных лесах" и "заповедных корабельных породах дерева", а так же лично графа Бориса Шереметева, владевшего Борисовской слободой.
Устроив рядом со своим Борисовским имением "заказную рощу" граф по праву считается отцом-основателем заповедника "Лес на Ворскле".
Главная цель любого заповедника - оставить в природе всё как есть. Не допустить вмешательства людей в естественную жизнь леса. Поэтому для ознакомительных экскурсий в "Лесу на Ворскле" доступна только одна тропа, начинающаяся от усадьбы.
Тропа углубляется в чащу, сквозь листву показываются первые деревья исполины.
Любознательным белгородцам хорошо знакомы областные дубы-долгожители. Все знают трёхсотлетний дуб Богдана Хмельницкого в Дубовом, не менее известен пятисотлетний Панский дуб в Яблочково. Эти деревья растут на открытом пространстве, имея кряжистый ствол и роскошную крону. В лесу же деревья растут ввысь, стараясь получить больше солнечного света для своих ветвей.
Дубы, возрастом в триста лет и больше, стоят поодаль друг от друга, не касаясь кронами. Между ними - относительно молодая столетняя поросль.
В отличии от обычных лесов заповедник не чистится от сухостоя и заболевших деревьев. Главное правило - предоставить всё естественному ходу событий. Старые дубы засыхают, ломаются от тяжести, падают. Остаются огромные трухлявые пни и вырванные корневища.
Упавшие стволы постепенно истлевают, возвращая взятое за долгую жизнь из лесной почвы обратно в виде перегноя. Это дерево упало ещё в прошлом веке. Научные сотрудники заповедника наблюдают за его разложением уже 25 лет.
Местами поваленные остовы образуют настоящий бурелом, достойный картин Михаила Шишкина. Почва под ногами сплошь изрыта лесными кабанами. Урожай жёлудей - отличное лакомство для них.
На территории заповедника живёт около 450 кабанов. Это примерно в десять раз больше естественной нормы популяции диких кабанов для такой территории. Заповедная зона для них - единственная возможность спастись от охотников и желания местных властей уничтожить потенциальную опасность АЧС в регионе.
Косули тоже живут здесь довольно скученно, но их популяция превышает естественную не так кардинально. На территорию заповедника заходят лоси из других лесов. В особенно холодные зимы с территории Украины забредают волки.
А белок в лесу не счесть. Причём они стараются держаться поближе к усадьбе заповедника. Вернее поближе к роще грецкого ореха, посаженной во второй половине прошлого века. Поближе к урожаю ) Белки бегают по территории усадьбы и недовольно чирикают, если им помешать собирать орехи.
Усадьба заповедника, её история, тесно переплетённая с историей "Заказной рощи" Шереметевых, и Борисовским Тихвинским женским монастырём, достойна отдельного разговора. И отдельной статьи в этом журнале. Не переключайтесь )