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Posted 25 сентября 2014,, 13:32

Published 25 сентября 2014,, 13:32

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцев просят высказать мнение о необходимости в регионе вытрезвителей

25 сентября 2014, 13:32
УМВД России по Белгородской области приступило к проработке вопроса о создании в крупных городах спецучреждений для стационарного вытрезвлении граждан. В связи с этим ведомство объявило о старте общественного голосования.

Как отмечают в пресс-службе областного управления МВД, в настоящее время вытрезвителей в регионе нет и чаще всего пьяные люди остаются на улице и становятся участниками преступлений.

Поэтому УМВД России по Белгородской области запускает онлайн-проект «Важный вопрос. Народное мнение». Белгородцы могут проголосовать на официальном сайте ведомства или изложить свое видение проблемы в электронном письме и направить его на адрес mvd31@mvd.gov.ru.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#УМВД#Голосование#Вытрезвитель
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