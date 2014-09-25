Белгородцев просят высказать мнение о необходимости в регионе вытрезвителей

Posted 25 сентября 2014,, 13:32
Published 25 сентября 2014,, 13:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как отмечают в пресс-службе областного управления МВД, в настоящее время вытрезвителей в регионе нет и чаще всего пьяные люди остаются на улице и становятся участниками преступлений.
Поэтому УМВД России по Белгородской области запускает онлайн-проект «Важный вопрос. Народное мнение». Белгородцы могут проголосовать на официальном сайте ведомства или изложить свое видение проблемы в электронном письме и направить его на адрес mvd31@mvd.gov.ru.