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Posted 19 сентября 2014,, 20:25

Published 19 сентября 2014,, 20:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В выставочном зале «Родина» прошёл творческий вечер Ольги Поповой

19 сентября 2014, 20:25
19 сентября в Белгороде открылась персональная выставка художницы Ольги Поповой под названием «Погружение».
Сюжет
Родина

Ольга Попова является членом Союза художников России. Она работает в разных техниках гобелена, акварели, пастели, литографии, в области монументального текстиля, книжной иллюстрации, офорта. Произведения художницы украшают интерьеры общественных зданий Белгорода и области, хранятся в ряде музеев и частных собраниях.

На творческий вечер Ольги Поповой собралось большое количество посетителей, в числе которых – поклонники творчества художницы и просто любители искусства. Гостям Ольга рассказала о своих работах и поведала много историй из своей жизни.

Выставка Ольги Поповой продлится до 25 сентября. Полюбоваться произведениями художницы можно и на сайте художественной интернет-галереи «Арт-каталог».

Маргарита Инякова

Фото автора

#Новости#Культура#Выставка#Родина#Мария#Творческий вечер#Ольга попова
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