В выставочном зале «Родина» прошёл творческий вечер Ольги Поповой

Posted 19 сентября 2014,, 20:25
Published 19 сентября 2014,, 20:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ольга Попова является членом Союза художников России. Она работает в разных техниках гобелена, акварели, пастели, литографии, в области монументального текстиля, книжной иллюстрации, офорта. Произведения художницы украшают интерьеры общественных зданий Белгорода и области, хранятся в ряде музеев и частных собраниях.
На творческий вечер Ольги Поповой собралось большое количество посетителей, в числе которых – поклонники творчества художницы и просто любители искусства. Гостям Ольга рассказала о своих работах и поведала много историй из своей жизни.
Выставка Ольги Поповой продлится до 25 сентября. Полюбоваться произведениями художницы можно и на сайте художественной интернет-галереи «Арт-каталог».
Маргарита Инякова
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