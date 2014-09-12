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Posted 12 сентября 2014,, 10:04

Published 12 сентября 2014,, 10:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Шебекинском районе «семёрка» врезалась в дерево

12 сентября 2014, 10:04
11 сентября в Белгородской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек.
Сюжет
ДТП

Около полуночи на улице Белгородской в Губкине «девятка» сбила 75-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали в Губкинскую ЦРБ.

Днём в селе Козьмодемьяновка Шебекинского района ВАЗ-2107 съехал в кювет и врезался в дерево. 30-летний водитель и его 29-летняя пассажирка попали в Шебекинскую ЦРБ.

Во дворе на улице Костюкова областного центра «Мицубиси Аутлендер» при движении задним ходом сбил 60-летнюю женщину. С травмами её отвезли во вторую горбольницу.

На автодороге Старый Оскол – село Лапыгино недалеко от ИЖС «Научный центр» 22-летний житель Курской области за рулём ВАЗ-2105 врезался в остановившийся автомобиль «Богдан». Затем «пятёрка» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-2115. 43-летнего пассажира «пятёрки» госпитализировали в первую горбольницу Старого Оскола, сообщает «Маршрут 31».

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Мария#Дорожно-транспортное происшествие
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