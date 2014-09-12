В Шебекинском районе «семёрка» врезалась в дерево

Posted 12 сентября 2014,, 10:04
Published 12 сентября 2014,, 10:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Около полуночи на улице Белгородской в Губкине «девятка» сбила 75-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали в Губкинскую ЦРБ.
Днём в селе Козьмодемьяновка Шебекинского района ВАЗ-2107 съехал в кювет и врезался в дерево. 30-летний водитель и его 29-летняя пассажирка попали в Шебекинскую ЦРБ.
Во дворе на улице Костюкова областного центра «Мицубиси Аутлендер» при движении задним ходом сбил 60-летнюю женщину. С травмами её отвезли во вторую горбольницу.
На автодороге Старый Оскол – село Лапыгино недалеко от ИЖС «Научный центр» 22-летний житель Курской области за рулём ВАЗ-2105 врезался в остановившийся автомобиль «Богдан». Затем «пятёрка» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-2115. 43-летнего пассажира «пятёрки» госпитализировали в первую горбольницу Старого Оскола, сообщает «Маршрут 31».