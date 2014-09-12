В Шебекинском районе «семёрка» врезалась в дерево

На автодороге Старый Оскол – село Лапыгино недалеко от ИЖС «Научный центр» 22-летний житель Курской области за рулём ВАЗ-2105 врезался в остановившийся автомобиль «Богдан». Затем «пятёрка» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-2115. 43-летнего пассажира «пятёрки» госпитализировали в первую горбольницу Старого Оскола, сообщает «Маршрут 31».