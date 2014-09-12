В 2014 году Корочанский плодопитомник планирует собрать 10 000 тонн яблок

Знаменитый корочанский сад возрождает Виктор Городов. Уже сегодня Корочанский плодопитомник вносит ощутимый вклад в реализацию программы по получению в Белгородской области миллиона тонн яблок в год, Именно такой урожай, по мнению губернатора Евгения Савченко, должны давать белгородские сады через 10 лет. Это позволит заменить треть импортируемых в Россию фруктов отечественными экологически чистыми яблоками.