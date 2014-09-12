В 2014 году Корочанский плодопитомник планирует собрать 10 000 тонн яблок

Posted 12 сентября 2014,, 07:15
Published 12 сентября 2014,, 07:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Благодаря тому, что молодые сады вошли в плодоношение, в 2014 году здесь планируют собрать 10 000 тонн витаминной продукции – это намного больше прошлогоднего урожая.
Особенно высоким урожаем садоводов радуют яблони «Лобо», «Мекинтош», «Лигол», «Гала», «Джонаголд», «Женева», «Дарья» и новый перспективный сорт американской селекции «Хани Крисп».
Знаменитый корочанский сад возрождает Виктор Городов. Уже сегодня Корочанский плодопитомник вносит ощутимый вклад в реализацию программы по получению в Белгородской области миллиона тонн яблок в год, Именно такой урожай, по мнению губернатора Евгения Савченко, должны давать белгородские сады через 10 лет. Это позволит заменить треть импортируемых в Россию фруктов отечественными экологически чистыми яблоками.
В эти дни корочанские яблоки нового урожая расходятся по крупным промышленным городам России. Например, 11 сентября фура с корочанскими яблоками отправилась в Магадан. К сожалению, в сетевых магазинах Белгородской области местные яблоки практически не продаются. И это несмотря на обещания правительства страны отдать приоритет продукции местных производителей.
Фото Валерия Морева