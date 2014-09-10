Документов на упавший в Белгородской области самолёт не нашли

По предварительным данным, одноместный легкомоторный самолёт «Бекас» летел из Липецкой области для выполнения авиационно-химических работ. По словам очевидцев, самолёт несколько раз безуспешно пытался зайти на посадку, затем резко пошёл вниз. В результате 48-летний пилот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.