Документов на упавший в Белгородской области самолёт не нашли

Posted 10 сентября 2014,, 08:02
Published 10 сентября 2014,, 08:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Вместе с тем обнаружены действительное свидетельство пилота-любителя на имя погибшего и просроченное свидетельство пилота коммерческой авиации. Сейчас транспортная прокуратура выясняет, кто является собственником самолёта.
По предварительным данным, одноместный легкомоторный самолёт «Бекас» летел из Липецкой области для выполнения авиационно-химических работ. По словам очевидцев, самолёт несколько раз безуспешно пытался зайти на посадку, затем резко пошёл вниз. В результате 48-летний пилот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки Курского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.