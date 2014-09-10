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Posted 10 сентября 2014,, 08:02

Published 10 сентября 2014,, 08:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Документов на упавший в Белгородской области самолёт не нашли

10 сентября 2014, 08:02
На воздушном судне, разбившемся 8 сентября в районе села Круглое Красненского района, также отсутствовали бортовые номера.

Вместе с тем обнаружены действительное свидетельство пилота-любителя на имя погибшего и просроченное свидетельство пилота коммерческой авиации. Сейчас транспортная прокуратура выясняет, кто является собственником самолёта.

По предварительным данным, одноместный легкомоторный самолёт «Бекас» летел из Липецкой области для выполнения авиационно-химических работ. По словам очевидцев, самолёт несколько раз безуспешно пытался зайти на посадку, затем резко пошёл вниз. В результате 48-летний пилот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки Курского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Падение#Самолет#Пилот#Сергей Белых#Лёгкомоторный
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