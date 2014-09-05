Афиша выходного дня

Posted 5 сентября 2014,, 12:12
Published 5 сентября 2014,, 12:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ВЫСТАВКИ
6-7 сентября
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Поэзия малых форм», «Удивительный мир насекомых», «Памяти Великой войны», «Город, которого нет»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
13:00 «Волшебный лоскуток» (7 сентября)
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Образ человека в советской графике ХХ века», «Наши соседи», «Я в мире – мир во мне», «Русское и западноевропейское изобразительное искусство XVI-XIX вв.», «Всё суета. И только жизнь превыше», «Образы Вечной книги»
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
09:30 «Таланты Оскольского края»
Телефон для справок: (4722) 21-73-29
Белгродский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
Телефон для справок: (4722) 32-96-89
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: (4722)32-37-53
10:00 90 интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики, электричества, магнетизма и акустики
Телефон для справок: (4722) 37–13–32
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
Телефон для справок: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
10:00 «Душа моя – пейзаж родной»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. В. А. Собровина, ул. Мичурина, 69
10:00 «Образ Сергия Радонежского в изобразительном искусстве» (виртуальная экспозиция), «Выше облаков»
Телефон для справок: (4722) 313-536
БИБЛИОТЕКИ
6-7 сентября
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а
10:00 Книжно-иллюстративные выставки, вернисажи, тематические выставки «Дням Воинской славы России посвящается…», акция «Читательский билет бесплатно!»
Телефон для справок: (4722) 42-10-58
Государственная детская библиотека А. А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33
10:00 Книжные и виртуальные выставки, мероприятия для «лихановцев»
Телефоны для справок: (4722) 27-53-58, 33-31-12
КИНО
6-7 сентября
криминальные боевики «Город грехов 2», «Неудержимые 3», криминальный триллер «Виктор», фантастический триллер «Сигнал», фантастическую драму «Посвящённый», драму «Если я останусь», «Виноваты звёзды», молодёжное фэнтези «Волки», фильм ужасов «Избави нас от лукавого», комедии «Кавказская пленница», «Весёлые ребята ;)», «Типа копы», «Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков», приключенческий экшн «Стражи Галактики», фантастический экшн «Черепашки-ниндзя», фильмы ужасов «Если твоя девушка – зомби», «Одержимость Майкла Кинга», мультфильм «Самолёты: Огонь и вода», «7-й гном»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»)
КОНЦЕРТЫ
Парк Победы
7 сентября
17:00 Open-air Симфонического оркестра
Детский лагерь «Юность», Белгородский район, урочище Сосновка
6 сентября
16:00 Концерт группы «Земляне», «Русские» и «Санкт-Петербург» для беженцев
Телефон для справок: (4722) 21-70-31
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164
7 сентября
14:00 Детская программа
«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТЦ «Модный бульвар»)
7 сентября
16:00 Вечеринка воздушных шариков
Телефон для справок: (4722) 78-76-06
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
6-7 сентября
Праздник «Рябинкины именины», театрализованный праздник «Оспожинки. Именины хлеба», занятия творчеством, мастер-классы в Музее народной культуры
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
СПОРТ
Парк Победы, спортивная площадка
6 сентября
12:00 Всероссийская акция «Я выбираю спорт»
Телефон для справок: (4722) 32-52-63
ДРУГОЕ
Ботанический сад БелГУ, проезд Кашарский, 18
6-7 сентября
10:00 Экскурсионный сезон – 2014 «Ботанический сад приглашает»
Парк Победы
6-7 сентября
Концерты
Open Air (мероприятия «на открытом воздухе»)
6-7 сентября
Фестиваль уличных искусств «Белая маска»
6 сентября
15:00 Открытый городской арт-фестиваль («Выставочный зал «Родина»)
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
ПКиО им. Ленина, ул. Н. Островского, 20
6 сентября
11:00 Фестиваль «В гостях у сказки»
Телефон для справок: (4722) 31-25-15
Кофейня «Калипсо», пр-т Богдана Хмельницкого, 79, Народный бульвар, 79
6 сентября
18:00 Живой мини-квест «Спиритический сеанс»
Музей занимательных наук «Экспериментаниум», ул. Щорса, 64 (МТРК «Сити Молл Белгородский», 3-й этаж)
6-7 сентября
13:00 Научная программа «Умный уикенд с музеем «Экспериментаниум»
Телефон для справок: (4722) 37-13-32