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Posted 5 сентября 2014,, 12:12

Published 5 сентября 2014,, 12:12

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Афиша выходного дня

5 сентября 2014, 12:12
ИА «Бел.Ру» предлагает своим читателям интересно и с пользой провести предстоящие выходные: посетить музеи, театры и кинотеатры, концертные и спортивные мероприятия.
Сюжет
Афиша

ВЫСТАВКИ

6-7 сентября

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Поэзия малых форм», «Удивительный мир насекомых», «Памяти Великой войны», «Город, которого нет»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Сказки А. С. Пушкина», фотовыставка «Свет и тень»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

13:00 «Волшебный лоскуток» (7 сентября)

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Образ человека в советской графике ХХ века», «Наши соседи», «Я в мире – мир во мне», «Русское и западноевропейское изобразительное искусство XVI-XIX вв.», «Всё суета. И только жизнь превыше», «Образы Вечной книги»

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

09:30 «Таланты Оскольского края»

Телефон для справок: (4722) 21-73-29

Белгродский государственный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

Телефон для справок: (4722) 32-96-89

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: (4722)32-37-53

Музей занимательных наук «Экспериментаниум», ул. Щорса, 64, 3-й этаж (Сити Молл «Белгородский»)

10:00 90 интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики, электричества, магнетизма и акустики

Телефон для справок: (4722) 37–13–32

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

Телефон для справок: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

10:00 «Душа моя – пейзаж родной»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. В. А. Собровина, ул. Мичурина, 69

10:00 «Образ Сергия Радонежского в изобразительном искусстве» (виртуальная экспозиция), «Выше облаков»

Телефон для справок: (4722) 313-536

БИБЛИОТЕКИ

6-7 сентября

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а

10:00 Книжно-иллюстративные выставки, вернисажи, тематические выставки «Дням Воинской славы России посвящается…», акция «Читательский билет бесплатно!»

Телефон для справок: (4722) 42-10-58

Государственная детская библиотека А. А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33

10:00 Книжные и виртуальные выставки, мероприятия для «лихановцев»

Телефоны для справок: (4722) 27-53-58, 33-31-12

КИНО

6-7 сентября

Белгородские кинотеатры предлагают посмотреть фильмы:

криминальные боевики «Город грехов 2», «Неудержимые 3», криминальный триллер «Виктор», фантастический триллер «Сигнал», фантастическую драму «Посвящённый», драму «Если я останусь», «Виноваты звёзды», молодёжное фэнтези «Волки», фильм ужасов «Избави нас от лукавого», комедии «Кавказская пленница», «Весёлые ребята ;)», «Типа копы», «Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков», приключенческий экшн «Стражи Галактики», фантастический экшн «Черепашки-ниндзя», фильмы ужасов «Если твоя девушка – зомби», «Одержимость Майкла Кинга», мультфильм «Самолёты: Огонь и вода», «7-й гном»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»)

КОНЦЕРТЫ

Парк Победы

7 сентября

17:00 Open-air Симфонического оркестра

Детский лагерь «Юность», Белгородский район, урочище Сосновка

6 сентября

16:00 Концерт группы «Земляне», «Русские» и «Санкт-Петербург» для беженцев

Телефон для справок: (4722) 21-70-31

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРЦ «РИО», пр-т Б. Хмельницкого, 164

7 сентября

14:00 Детская программа

«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТЦ «Модный бульвар»)

7 сентября

16:00 Вечеринка воздушных шариков

Телефон для справок: (4722) 78-76-06

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

6-7 сентября

Праздник «Рябинкины именины», театрализованный праздник «Оспожинки. Именины хлеба», занятия творчеством, мастер-классы в Музее народной культуры

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

СПОРТ

Парк Победы, спортивная площадка

6 сентября

12:00 Всероссийская акция «Я выбираю спорт»

Телефон для справок: (4722) 32-52-63

ДРУГОЕ

Ботанический сад БелГУ, проезд Кашарский, 18

6-7 сентября

10:00 Экскурсионный сезон – 2014 «Ботанический сад приглашает»

Парк Победы

6-7 сентября

Концерты

Open Air (мероприятия «на открытом воздухе»)

6-7 сентября

Фестиваль уличных искусств «Белая маска»

6 сентября

15:00 Открытый городской арт-фестиваль («Выставочный зал «Родина»)

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

ПКиО им. Ленина, ул. Н. Островского, 20

6 сентября

11:00 Фестиваль «В гостях у сказки»

Телефон для справок: (4722) 31-25-15

Кофейня «Калипсо», пр-т Богдана Хмельницкого, 79, Народный бульвар, 79

6 сентября

18:00 Живой мини-квест «Спиритический сеанс»

Музей занимательных наук «Экспериментаниум», ул. Щорса, 64 (МТРК «Сити Молл Белгородский», 3-й этаж)

6-7 сентября

13:00 Научная программа «Умный уикенд с музеем «Экспериментаниум»

Телефон для справок: (4722) 37-13-32

#Новости#Культура#Выходные#Афиша#Мария
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