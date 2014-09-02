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Posted 2 сентября 2014,, 13:10

Published 2 сентября 2014,, 13:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В краеведческий музей передали картину с изображением подводной лодки «Старый Оскол»

2 сентября 2014, 13:10
Дизель-электрическую подводную лодку, носящую имя второго по величине города Белгородской области, торжественно спустили на воду в Санкт-Петербурге 28 августа. В мероприятии участвовала делегация Старого Оскола.

Картина стала подарком Адмиралтейских верфей горожанам. Сегодня, 2 сентября, глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых передал её в Старооскольский краеведческий музей.

Сейчас картину можно увидеть на выставке «Этапы славного пути». В перспективе она будет храниться в фондах музея и периодически экспонироваться, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Напомним, ранее торжественная церемония спуска подлодки на воду планировалась на 28 июня.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Старый Оскол#Денис Объедкин#Краеведческий музей#Подводная лодка#Картина
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