В краеведческий музей передали картину с изображением подводной лодки «Старый Оскол»

Posted 2 сентября 2014,, 13:10
Published 2 сентября 2014,, 13:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Картина стала подарком Адмиралтейских верфей горожанам. Сегодня, 2 сентября, глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых передал её в Старооскольский краеведческий музей.
Сейчас картину можно увидеть на выставке «Этапы славного пути». В перспективе она будет храниться в фондах музея и периодически экспонироваться, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.