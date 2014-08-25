В Белгороде в страшной аварии погибли шесть человек

По предварительным данным, «Пежо» ехал в сторону Белгорода. В районе улицы Кутузова автомобиль «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Пежо». В нём находились водитель с тремя пассажирами, в «Ниссане» – три человека вместе с водителем. В результате погибли шесть человек. Одна девушка выжила. Сейчас она в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщает сайт «Маршрут 31». Все обстоятельства ДТП выясняются.