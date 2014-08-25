В Белгороде в страшной аварии погибли шесть человек

Posted 25 августа 2014,, 06:05
Published 25 августа 2014,, 06:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По предварительным данным, «Пежо» ехал в сторону Белгорода. В районе улицы Кутузова автомобиль «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Пежо». В нём находились водитель с тремя пассажирами, в «Ниссане» – три человека вместе с водителем. В результате погибли шесть человек. Одна девушка выжила. Сейчас она в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщает сайт «Маршрут 31». Все обстоятельства ДТП выясняются.
На место столкновения выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарные. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали 11 единиц техники и 32 человека.