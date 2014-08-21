Аналитики выбрали самые выгодные в регионе и в России тарифы сотовой связи для бизнеса

Posted 21 августа 2014,, 07:02
Published 21 августа 2014,, 07:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно выводам ComNews Research, тарифы Tele2 были признаны самыми выгодными во всех семи исследованных корзинах.
Так, Tele2 предлагает набор услуг для предприятия со штатом девять человек (корзина SOHO), по самой низкой цене − 4924,4 рубля.
Услуги для предприятий малого и среднего бизнеса, рассчитанных для 34 сотрудников, у этого оператора связи ниже среднего значения по стране на 44 %, стоимость корзины SMB у оператора составила 13 998,3 рубля.
Наиболее выгодная федеральная корзина сотовой связи для крупных корпоративных клиентов (корзина LE − набор услуг для предприятия со штатом 74 человека) также зафиксирована у Tele2 – 33 191,5 рубля.
Стоимость корзины «Интернет» (набор услуг для менеджмента, интенсивно использующего мобильный Интернет) у альтернативного оператора связи составила 344 рубля в месяц, что на 42 % ниже, чем в среднем по России (590 рублей в месяц).
Набор услуг для руководителей высшего звена (корзина «Безлимит») у Tele2 на 38 % дешевле, чем в среднем по стране.
Корзина «Телеметрия», в которую входят услуги для мониторинга сотрудников или объектов, здесь обойдётся в 160 рублей – это на 37 % ниже среднего значения по России. Оператор предлагает самую выгодную корзину телеметрических услуг в 31 регионе страны.
По данным ComNews Research, в период с апреля 2013 по апрель 2014 года стоимость корпоративной сотовой связи продолжала снижаться. Среднероссийские корзины «Интернет», «Безлимит» и «Универсал» подешевели на 44,4 %, 23,7 % и 11,7 % соответственно.
Аналитики пришли к выводу, что в регионах с наиболее дешёвой корпоративной сотовой связью, как правило, присутствуют как минимум четыре оператора (например, Новгородская, Калининградская и Мурманская области). Регионы с максимальными тарифами характеризуются высоким уровнем цен на все товары и услуги и/или низким уровнем конкуренции (например, Чукотский АО, Пермский край, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский АО).
Тарифы Тele2 признаются лучшими уже третий год подряд. По итогам исследований, проведённых ComNews Research в 2012 и 2013 годах, Tele2 также стал самым выгодным оператором для бизнеса в России. Более подробная информация, включая полные таблицы по регионам и операторам связи, содержится в выпуске ComNews Review.