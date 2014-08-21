Аналитики выбрали самые выгодные в регионе и в России тарифы сотовой связи для бизнеса

Аналитики пришли к выводу, что в регионах с наиболее дешёвой корпоративной сотовой связью, как правило, присутствуют как минимум четыре оператора (например, Новгородская, Калининградская и Мурманская области). Регионы с максимальными тарифами характеризуются высоким уровнем цен на все товары и услуги и/или низким уровнем конкуренции (например, Чукотский АО, Пермский край, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский АО).