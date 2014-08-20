Белгородских художников приглашают к участию в выставке «Рука в искусстве»

Posted 20 августа 2014,, 12:08
Published 20 августа 2014,, 12:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Рука в искусстве» – составная часть проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина». Аналитикой искусства художник занимается уже больше сорока лет.
В планах организаторов выставки – создание в Воронеже музея современного искусства.
В первой части выставки будет представлена научная экспозиция Михаила Шемякина. Она раскроет значение руки как культурного, живописного символа. Вторую часть составят работы современных художников.
Потенциальные участники выставки могут присылать заявки и изображения работ на адрес voronezharts@gmail.com. Заявки принимаются до 10 сентября. Дополнительную информацию об условиях можно найти на сайте Воронежской государственной академии искусств.