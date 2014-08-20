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Posted 20 августа 2014,, 12:08

Published 20 августа 2014,, 12:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородских художников приглашают к участию в выставке «Рука в искусстве»

20 августа 2014, 12:08
Она откроется 3 октября в Мариинской гимназии Воронежа. Выставка – совместный проект Воронежской академии искусств и Фонда Михаила Шемякина.

«Рука в искусстве» – составная часть проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина». Аналитикой искусства художник занимается уже больше сорока лет.

В планах организаторов выставки – создание в Воронеже музея современного искусства.

В первой части выставки будет представлена научная экспозиция Михаила Шемякина. Она раскроет значение руки как культурного, живописного символа. Вторую часть составят работы современных художников.

Потенциальные участники выставки могут присылать заявки и изображения работ на адрес voronezharts@gmail.com. Заявки принимаются до 10 сентября. Дополнительную информацию об условиях можно найти на сайте Воронежской государственной академии искусств.

#Новости#Культура#Выставка#Воронеж#Мария#Художники#Михаил шемякин#Рука в искусстве
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