Летом белгородцы смогут подключить скоростной Интернет от Ростелекома на выгодных условиях

Также новые абоненты «Ростелекома» могут поучаствовать ещё в одной акции – «Сериалы планеты». Подключив «Интерактивное ТВ» до 30 сентября этого года, всего за 149 рублей в месяц, абонент получит один из основных пакетов телеканалов (более 100 ТВ-каналов, в том числе в формате HD), подписку на канал Amedia Premium (более 50 высокорейтинговых сериалов от ведущих студий – HBO, FOX, Showtime, Starz, CBS, Warner и других), а также подписку на сериалы от Amedia Premium в сервисе «Видеопрокат» (возможность просматривать и пересматривать все сезоны или отдельные эпизоды без рекламы).