Летом белгородцы смогут подключить скоростной Интернет от Ростелекома на выгодных условиях

Posted 14 августа 2014,, 05:55
Published 14 августа 2014,, 05:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Также все новые абоненты «Домашнего Интернета», подключённые по акции «Летние каникулы», могут получить супер-подарки. Счастливых хозяев ждут три гигантских телевизора LG (диагональю 55 дюймов), 23 планшета-ноутбука (трансформеров) Lenovo и 50 «умных» часов Sony SmartWatch2.
Стать претендентом на отличные подарки очень просто. Во-первых, нужно оставить заявку на подключение услуги «Домашний Интернет» по акции «Летние каникулы» не позднее 1 сентября. Во-вторых, до 15 сентября зарегистрироваться на сайте (необходимо заполнить небольшую анкету и указать номер договора на подключение услуг). Обладатели подарков будут определены среди всех зарегистрированных участников в срок до 1 октября 2014 года.
А первые 500 зарегистрированных участников могут получить гарантированный подарок – 500 рублей для покупок на развлекательном мультимедийном портале ZABAVA (ТВ, кино и игры).
«Развитие сверхскоростного доступа в Интернет является важнейшим приоритетом «Ростелекома», в том числе Белгородского филиала. Мы ведём активное строительство сетей оптического доступа, что помогает повышать качество жизни людей в нашем регионе, обеспечивая высокий уровень комфорта при пользовании интернет-сервисами», – отметил первый заместитель директора филиала – директор по развитию бизнеса и продажам Павел Зеленин.
По его словам, на сегодняшний день возможность подключить скоростной Интернет и IP-TV от Ростелекома имеют жители не только областного центра и его пригородов, но и Старого Оскола, Губкина, Шебекино, Алексеевки, Валуек, Строителя, Нового Оскола, Грайворона, Бирюча, Корочи, Борисовки, Волоконовки, Ивни, Красной Яруги, Пролетарского, Ракитного, Октябрьского, Прохоровки, Ровенёк, Троицкого, Чернянки.
Стать участником акции «Летние каникулы» можно, оставив заявку на сайте компании, обратившись в Центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.
Также новые абоненты «Ростелекома» могут поучаствовать ещё в одной акции – «Сериалы планеты». Подключив «Интерактивное ТВ» до 30 сентября этого года, всего за 149 рублей в месяц, абонент получит один из основных пакетов телеканалов (более 100 ТВ-каналов, в том числе в формате HD), подписку на канал Amedia Premium (более 50 высокорейтинговых сериалов от ведущих студий – HBO, FOX, Showtime, Starz, CBS, Warner и других), а также подписку на сериалы от Amedia Premium в сервисе «Видеопрокат» (возможность просматривать и пересматривать все сезоны или отдельные эпизоды без рекламы).
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