Водитель иномарки погиб в результате лобового столкновения с большегрузом в Белгородском районе

6 августа около 14 часов на 5 километре Северного подхода к Белгороду 31-летний водитель МАЗ 5440А9-1320-031 с прицепом, чтобы избежать столкновения с остановившимся перед ним для поворота налево автомобилем, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Nissan Primera под управлением 59-летнего мужчины. Водитель иномарки с тяжёлыми травмами был доставлен в городскую больницу № 1 Белгорода, где спустя несколько часов он скончался, сообщает «Маршрут 31».