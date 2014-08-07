Водитель иномарки погиб в результате лобового столкновения с большегрузом в Белгородском районе

Posted 7 августа 2014,, 11:47
Published 7 августа 2014,, 11:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
6 августа около 14 часов на 5 километре Северного подхода к Белгороду 31-летний водитель МАЗ 5440А9-1320-031 с прицепом, чтобы избежать столкновения с остановившимся перед ним для поворота налево автомобилем, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Nissan Primera под управлением 59-летнего мужчины. Водитель иномарки с тяжёлыми травмами был доставлен в городскую больницу № 1 Белгорода, где спустя несколько часов он скончался, сообщает «Маршрут 31».
В 09:40 на трассе Яковлево – Прохоровка – Скородное 28-летний водитель «Лада Гранта», выполняя обгон и не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшей в противоположном направлении «Тойота Авенсис» под управлением 56-летнего мужчины. В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры отечественного автомобиля – 7-летняя девочка и 49-летняя женщина. С травмами они доставлены в Прохоровскую ЦРБ.
Спустя несколько часов ещё два человека стали жертвами другой аварии в Прохоровском районе. 32-летний водитель «БМВ 316», превысив скорость, не справился с управлением, вылетел в кювет и наехал на стоящее там дерево. В результате пострадал он сам и его 28-летняя пассажирка.
При аналогичных обстоятельствах в Алексеевскую ЦРБ были доставлены 27-летний водитель ВАЗ-21099 и его 19-летний пассажир. Превысив скорость, находившийся за рулём «девяносто девятой» мужчина съехал в кювет и столкнулся с электроопорой.
На трассе Губкин – Аверино – Долгое 36-летний мужчина, управляя ВАЗ-2106, превысил скорость, в результате чего съехал с дороги. С травмами его 59-летняя пассажирка была доставлена в Губкинскую ЦРБ.
В Белгороде из-за превышения скорости 43-летним водителем «Рено Логан» пострадала его 27-летняя пассажирка. На улице Щорса мужчина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем «Мазда MPV», которым управлял 24-летний молодой человек.
Вчера утром на улице Попова 50-летний водитель «Рено Логан» сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре» на зелёный свет. С травмами её доставили в горбольницу № 1 Белгорода.