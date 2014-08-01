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Posted 1 августа 2014,, 12:06

Published 1 августа 2014,, 12:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области женщина без прав устроила аварию с автомобилем полицейского

1 августа 2014, 12:06
Гражданка одной из стран СНГ сегодня на дороге в Шебекино не предоставила преимущества движущемуся по главной дороге автомобилю под управлением участкового.
Сюжет
ДТП

В результате произошло столкновение автомобилей, и 48-летняя женщина с переломом бедра попала в Шебекинскую ЦРБ. Полицейский не пострадал.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. По их данным, женщина не имела опыта вождения и управляла автомобилем без прав.

УМВД России по Белгородской области назначена проверка по факту ДТП для выяснения всех обстоятельств, сообщает «Маршрут 31».

#Новости#Полицейский#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Права#Мария#Женщина#Сергей Белых
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