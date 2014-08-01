В Белгородской области женщина без прав устроила аварию с автомобилем полицейского

Posted 1 августа 2014,, 12:06
Published 1 августа 2014,, 12:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В результате произошло столкновение автомобилей, и 48-летняя женщина с переломом бедра попала в Шебекинскую ЦРБ. Полицейский не пострадал.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. По их данным, женщина не имела опыта вождения и управляла автомобилем без прав.
УМВД России по Белгородской области назначена проверка по факту ДТП для выяснения всех обстоятельств, сообщает «Маршрут 31».