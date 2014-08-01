В Белгородской области женщина без прав устроила аварию с автомобилем полицейского

Гражданка одной из стран СНГ сегодня на дороге в Шебекино не предоставила преимущества движущемуся по главной дороге автомобилю под управлением участкового.

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