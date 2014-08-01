Белгородский музей-диорама обновил экспозицию

Выпущена бетта-версия мобильного приложения «Путеводитель по музею-диораме» для операционной системы Android. Также заработал мобильный аудиогид для устройств на базе iOS и Android. Скачать и установить бесплатно приложение можно на международном туристическом сайте izi.travel, сообщает пресс-служба музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».