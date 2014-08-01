Белгородский музей-диорама обновил экспозицию

Posted 1 августа 2014,, 07:23
Published 1 августа 2014,, 07:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В коллекции музея появился фрагмент двигателя М-105 советского самолёта, бронелист немецкого штурмового орудия, пулемёты, немецкие пистолеты «Маузер», «Зауэр». Помимо техники, в фондах диорамы теперь имеются коллекция агитационного фаянса военно-морского флота СССР, материалы из личного архива начальника Семипалатинского ядерного испытательного полигона в 1991-1994 годы генерал-лейтенанта Юрия Коноваленко, подшивка газеты «Белгородская правда» периода Великой Отечественной войны.
Для пользователей современных гаджетов в музее также приготовили новинки.
Выпущена бетта-версия мобильного приложения «Путеводитель по музею-диораме» для операционной системы Android. Также заработал мобильный аудиогид для устройств на базе iOS и Android. Скачать и установить бесплатно приложение можно на международном туристическом сайте izi.travel, сообщает пресс-служба музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».