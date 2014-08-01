Александр Верзун: Сложно разрывать шаблоны (видео)

К тому же социальные сети – эффективный инструмент в работе с современной молодёжью, которая не читает газет и много времени проводит в Интернете. «Любой стратегически мыслящий руководитель должен думать о будущем. А смотреть в будущее, не понимая, кто будет его строить, невозможно. От молодёжи поступает очень много предложений. Нужно слушать, что им надо, и давать возможность раскрыться, чтобы они оставались жить и работать в родном районе, а не уезжали таксовать в Москву», – подчеркнул Александр Верзун.