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Александр Верзун: Сложно разрывать шаблоны (видео)

1 августа 2014, 08:00
31 июля в рамках совместного проекта ИА «Бел.Ру» и НИУ «БелГУ» прошёл очередной семинар из цикла «Полезные встречи». О новых формах брендирования района и создании его положительного имиджа рассказал глава администрации Грайворонского района Александр Верзун.

Глава Грайворонского района одним из первых в регионе вышел в социальные сети для освещения своей работы. Александр Верзун завёл страницы в сетях «Фейсбук» и «Твиттер», где рассказывает о нововведениях и делится новостями. По его мнению, социальные сети служат дополнительным каналом получения информации, помогают оперативно донести её из первых уст до конечного потребителя и оперативно реагировать на жалобы населения.

К тому же социальные сети – эффективный инструмент в работе с современной молодёжью, которая не читает газет и много времени проводит в Интернете. «Любой стратегически мыслящий руководитель должен думать о будущем. А смотреть в будущее, не понимая, кто будет его строить, невозможно. От молодёжи поступает очень много предложений. Нужно слушать, что им надо, и давать возможность раскрыться, чтобы они оставались жить и работать в родном районе, а не уезжали таксовать в Москву», – подчеркнул Александр Верзун.

Активно развивается в Грайворонском районе и сельский туризм. Например, здесь проходят мастер-классы по доению коров и выпасу овец, участниками которых могут стать и городские дети, не имеющие никакого понятия о сельской жизни. Присутствующие на встрече представители блогосферы не раз бывали на мероприятиях, проводимых в Грайворонском районе. «То, что делает Александр Васильевич, – действительно интересно. Я, например, никогда не видел, как собаки загоняют в стойло отару овец, никогда сам не доил корову. А в Грайвороне это всё происходит на твоих глазах», – поделился впечатлениями блогер Сергей Лежнев.

С 1 сентября в рамках проекта «Природные классы» в местных школах начнутся уроки на открытом воздухе, на которых школьники смогут наглядно изучать то, о чём рассказывает учитель, свободно заниматься творчеством и развивать креативное мышление. Эта тема освещалась и в федеральных СМИ, что говорит о живом интересе общественности к этим урокам. «Сложно разрывать шаблоны, особенно в таких закостенелых, традиционных вещах, как образование. Но я решил провести этот эксперимент, потому что это – здоровье детей и возможность разбудить фантазию ребёнка. Это ценно», – подчеркнул Александр Верзун.

Часто глава Грайворонского района посещает и местные предприятия, о чём также информирует земляков. По его мнению, даже малейшее перевооружение местных компаний помогает в создании положительного имиджа района и повышает авторитет его руководства.

Коснулся спикер и ещё одного нововведения, предложенного Молодёжным советом Грайворонского района, – футболки и толстовки с символикой района и Белгородской области, которые пользуются популярностью среди местных жителей и гостей. «Это должно стать модно – носить вещи с символикой Белгородской области, а не с английскими или американскими флагами. Мне кажется, у меня в районе это получилось, молодёжь ходит в них», – отметил Александр Верзун. Стоит добавить, что в конце встречи каждый участник получил в подарок от организаторов такую футболку с брендами Грайворонского района.

Информационное агентство «Бел.Ру» выражает благодарность коллегам и представителям администраций из Красногвардейского, Борисовского, Новооскольского, Прохоровского, Волоконовского, Вейделевского и Ракитянского районов, которые приехали на встречу и поделились своим опытом прогрессивных форм работы с населением.

Оксана Артёмова

#Полезные встречи#Бел.ру#Грайворонский район#Верзун#Голосование по Конституции#Денис Объедкин#Видео
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